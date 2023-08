Jeff Bezos kupił najdroższą posiadłość w enklawie bogaczy

"Bunkier miliarderów" (Billionaire Bunker) to sztuczna wyspa, która należy do obszaru metropolitalnego Miami na Florydzie. Nadano jej taki przydomek ze względu na koncentrację bardzo zamożnych właścicieli nieruchomości. W rzeczywistości nazywa się Indian Creek. Mieści 40 domów oraz "osiedlową świetlicę" bogaczy - Indian Creek Country Club.

Dom na wakacje

Posiadłość Bezosa obejmuje piętrową rezydencję z trzema sypialniami i trzema łazienkami - zbudowaną w 1965 roku i rozbudowaną w 1985 roku do powierzchni mieszkalnej ok. 930 m. kw. Teren dwóch działek, na których mieści się rezydencja, wynosi ok. 11 tys. m. kw.