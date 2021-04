Bezos popiera plan Białego Domu, by podwyższyć podatki dla największych korporacji

Najbogatszy człowiek świata i założyciel Amazona Jeff Bezos popiera plan Białego Domu, który po raz pierwszy od 25 lat zamierza podwyższyć podatki dla największych korporacji w Stanach Zjednoczonych - podaje portal telewizji CNN.

Szef Amazona w oświadczeniu stwierdził, że firma "popiera podwyższenie wysokości podatku korporacyjnego" - dowiadujemy się z CNN.

"Wspieramy administrację (prezydenta USA Joe - red.) Bidena, która chce przeprowadzić ważne inwestycje strukturalne w Ameryce. Zarówno demokraci, jak i republikanie wspierali wydatki infrastrukturalne w przeszłości, nadszedł czas, by wspólnie sprawić, by to się ziściło. Zdajemy sobie sprawę, że te inwestycje będą wymagać ustępstw z każdej strony - zarówno, jeśli chodzi o szczegóły na co środki zostaną przeznaczone, jak i kto za to zapłaci" - czytamy w oświadczeniu Bezosa.

Biden i Amazon

Biały Dom pracuje nad projektem podwyższenia poziomu podatku korporacyjnego, który obecnie wynosi 21 proc., by w ten sposób sfinansować ambitny program infrastrukturalny. Oświadczenie Bezosa jest istotną oznaką wsparcia, zwłaszcza, że wielu przedstawicieli biznesu krytykowało ten pomysł, jako grożący podniesieniu się po pandemicznym kryzysie - pisze CNN.

Według amerykańskiej telewizji jest to zaskakujące, że szef Amazona, który w trzecim kwartale 2021 roku ma oddać stery w firmie Andy'emu Jassy'emu, popiera propozycję podwyżki daniny. W 2019 roku, Biden - wtedy były wiceprezydent USA - skrytykował Amazona za notoryczne korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych w celu obniżenia kwoty podatku korporacyjnego. Firma wtedy odpowiedziała, że "płaci każdego centa, którego jest winna" i od 2016 roku zapłaciła 2,6 mld dol. podatku korporacyjnego.

W ubiegłym roku kandydujący na stanowisko prezydenta Biden stwierdził, że Amazon powinien "zacząć płacić należne podatki", co było częścią większej krytyki wielkiego biznesu. Firma z Seattle odpowiedziała, że stosuje się do wszystkich przepisów podatkowych - czytamy na CNN.

Podatki Amazona

Ostatnio koncern Amazon starł się z senator Elizabeth Warren, która popiera podwyżkę podatków dla największych korporacji. W ubiegłym miesiącu Warren napisała na Twitterze: "Wielkie korporacje, takie jak Amazon, przynoszą ogromne zyski swoim udziałowcom, wykorzystując kruczki i raje podatkowe, by prawie nie płacić podatków. To nie jest właściwe".

Amazon odpowiedział: "To pani tworzy prawo podatkowe senator Warren, my tylko się do niego stosujemy. Jeśli nie podobają się pani przepisy, które pani stworzyła, proszę je zmienić. Oto fakty: Amazon zapłacił miliardy dolarów podatków korporacyjnych w ostatnich paru latach".

Jak podaje CNN, w 2017 i 2018 roku podatkowym, Amazon wykazał, że ma otrzymać z powrotem pieniądze z rządu federalnego, a nie to, że ma do zapłacenia podatek od przychodów. W 2019 roku podatkowym, Amazon wykazał, że ma do zapłacenia miliard dolarów federalnego podatku od przychodów. W 2020 roku Amazon zapłacił daninę w wysokości 1,7 mld dol. przy zysku netto 21,3 mld dol.

Choć plan Białego Domu spotkał się z krytyką, to program infrastrukturalny może okazać się wystarczająco przekonujący dla wielkich korporacji, by zdecydować się poprzeć podwyższenie podatków - pisze CNN.

MFW chce wyższych podatków dla bogaczy

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego rządy powinny rozważyć podwyższenie podatków dla najbogatszych, by w ten sposób sfinansować walkę z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19 - czytamy na portalu telewizji BBC.

MFW sugeruje, by zwiększyć podatki dla najbardziej majętnych lub osób z najwyższymi przychodami, co miałoby przyczynić się do wyrównania nierówności spowodowanych kryzysem. W ostatnim raporcie dodano, że mogłoby to sprawić, że osoby najbardziej dotknięte przez pandemię uzyskałyby dzięki temu poczucie wspólnoty - pisze BBC.

Organizacja podkreśliła, by rządy "rozważnie podeszły do kompromisów". MFW wskazał, by najpierw na przykład zająć się przepisami dotyczącymi podatków związanych z dziedziczeniem lub nieruchomościami, zanim przejdzie się do opodatkowania najbogatszych - dowiadujemy się z BBC.

"By wesprzeć potrzeby finansowe związane z pandemią, ustawodawcy powinni rozważyć tymczasowe pakiety wsparcia, które finansowane byłyby przez osoby najlepiej zarabiające lub najbogatsze. By zebrać potrzebne środki, które poprawiłyby dostęp do niezbędnych usług, zapewniłyby bezpieczeństwo finansowe i wsparły wysiłki potrzebne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, konieczne są reformy podatkowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza w momencie, gdy poprawia się sytuacja gospodarcza" - cytuje raport MFW BBC.

Opodatkowanie najbogatszych na ogół dotyczy aktywów podatników, takich jak nieruchomości lub inwestycje. Jego użycie w ostatnich latach jest coraz rzadsze - pisze BBC.

