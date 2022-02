Historyczny most do rozbiórki. Wszystko dla jednego z najbogatszych ludzi na świecie

Zabytkowy most w Rotterdamie ma zostać tymczasowo rozebrany, aby superjacht zbudowany na zlecenie założyciela Amazona Jeffa Bezosa mógł wypłynąć na morze - pisze BBC. Całe przedsięwzięcie nie podoba się mieszkańcom holenderskiego miasta, którzy obawiają się, że historyczna konstrukcja może zostać zniszczona.

Luksusowy jacht, konstruowany obecnie przez holenderską firmę Oceanco, ma być zbyt wysoki, aby móc przepłynąć przez most Koningshaven. Miejskie władze zdecydowały się więc na jego tymczasową rozbiórkę.

Zabytkowy most do rozbiórki

Informację potwierdził w rozmowie z dziennikarzami rzecznik prasowy burmistrza Rotterdamu. Podkreślił, że całe przedsięwzięcie jest uzasadnione, a dzięki budowie statku tworzone są nowe miejsca pracy. Zadeklarował, że most zostanie odbudowany. – To jedyna droga do morza – podkreślił.