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Gorączka AI. Japonia właśnie pobiła giełdowy rekord

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Japoński indeks Nikkei 225 po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 68 tysięcy punktów. Wzrosty napędza globalna gorączka inwestycji w sztuczną inteligencję.

Japoński rynek akcji ustanowił nowy rekord, a za wzrostami stoją przede wszystkim spółki korzystające z boomu na sztuczną inteligencję. Indeks Nikkei 225 wzrósł w środę o niemal 3 procent, po raz pierwszy przekraczając poziom 68 tysięcy punktów.

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Japońska giełda sukcesywnie w górę

To kolejny etap bardzo mocnego roku dla japońskiej giełdy. Od początku 2026 roku główny indeks zyskał już niemal 33 procent. - Entuzjazm inwestorów związany z boomem na sztuczną inteligencję pomaga napędzać wzrosty na azjatyckich rynkach akcji - powiedział telewizji Al-Dżazira Khoon Goh, szef działu analiz Azji w ANZ.

Jak dodał, wysoki popyt na zaawansowane chipy mocno wsparł największe firmy półprzewodnikowe w Tajwanie i Korei Południowej, ale korzysta na tym także Japonia.

- To przynosi korzyści również rynkom japońskim, które dodatkowo otrzymują wsparcie ze strony słabego jena - podkreślił Goh.

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Zasługa spółek półprzewodnikowych

Najmocniej rosły akcje japońskich firm związanych z branżą półprzewodników. Tokyo Electron, największy w Japonii producent sprzętu do wytwarzania chipów, zyskiwał w porannym handlu nawet 14 procent.

Advantest, dostarczający urządzenia testujące dla sektora półprzewodników, wzrósł o ponad 5,5 procent. Z kolei Shin-Etsu Chemical, producent wafli krzemowych wykorzystywanych w układach scalonych, zyskał około 4 procent.

Na przeciwnym biegunie znalazł się SoftBank, mocno zaangażowany w modele AI, chipy i centra danych. Akcje spółki spadły o około 3 procent. Stało się to po tym, jak w poniedziałek SoftBank wyprzedził Toyotę i został największą japońską firmą pod względem kapitalizacji rynkowej.

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Globalna hossa napędzana przez AI

Silny popyt na chipy do sztucznej inteligencji napędza rekordowe wzrosty na giełdach na całym świecie. Historyczne poziomy osiągały już kluczowe indeksy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej i Tajwanie.

W ostatnim miesiącu trzy firmy produkujące układy pamięci - południowokoreańskie SK Hynix i Samsung Electronics oraz amerykański Micron - dołączyły do elitarnego grona spółek wycenianych na co najmniej bilion dolarów. Dotąd taki próg osiągnęło tylko 17 firm, z czego wszystkie poza pięcioma mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Mimo obaw części inwestorów o trwałość bardzo wysokich wycen w sektorze firmy technologiczne nadal zapowiadają ogromne wydatki na infrastrukturę związaną z AI. Według Goldman Sachs amerykańscy giganci technologiczni mają w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją około 800 miliardów dolarów.

W poniedziałek swoje plany inwestycyjne przedstawił Alphabet, właściciel Google. Firma zapowiedziała sprzedaż akcji o wartości 80 miliardów dolarów, aby pomóc sfinansować przewidywane nakłady kapitałowe na poziomie 180-190 miliardów dolarów w 2026 roku.

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Źródło: Al-Dżazira
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaJaponia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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