Ze świata Gorączka AI. Japonia właśnie pobiła giełdowy rekord Oprac. Jan Sowa |

Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Japoński rynek akcji ustanowił nowy rekord, a za wzrostami stoją przede wszystkim spółki korzystające z boomu na sztuczną inteligencję. Indeks Nikkei 225 wzrósł w środę o niemal 3 procent, po raz pierwszy przekraczając poziom 68 tysięcy punktów.

Japońska giełda sukcesywnie w górę

To kolejny etap bardzo mocnego roku dla japońskiej giełdy. Od początku 2026 roku główny indeks zyskał już niemal 33 procent. - Entuzjazm inwestorów związany z boomem na sztuczną inteligencję pomaga napędzać wzrosty na azjatyckich rynkach akcji - powiedział telewizji Al-Dżazira Khoon Goh, szef działu analiz Azji w ANZ.

Jak dodał, wysoki popyt na zaawansowane chipy mocno wsparł największe firmy półprzewodnikowe w Tajwanie i Korei Południowej, ale korzysta na tym także Japonia.

- To przynosi korzyści również rynkom japońskim, które dodatkowo otrzymują wsparcie ze strony słabego jena - podkreślił Goh.

Zasługa spółek półprzewodnikowych

Najmocniej rosły akcje japońskich firm związanych z branżą półprzewodników. Tokyo Electron, największy w Japonii producent sprzętu do wytwarzania chipów, zyskiwał w porannym handlu nawet 14 procent.

Advantest, dostarczający urządzenia testujące dla sektora półprzewodników, wzrósł o ponad 5,5 procent. Z kolei Shin-Etsu Chemical, producent wafli krzemowych wykorzystywanych w układach scalonych, zyskał około 4 procent.

Na przeciwnym biegunie znalazł się SoftBank, mocno zaangażowany w modele AI, chipy i centra danych. Akcje spółki spadły o około 3 procent. Stało się to po tym, jak w poniedziałek SoftBank wyprzedził Toyotę i został największą japońską firmą pod względem kapitalizacji rynkowej.

Globalna hossa napędzana przez AI

Silny popyt na chipy do sztucznej inteligencji napędza rekordowe wzrosty na giełdach na całym świecie. Historyczne poziomy osiągały już kluczowe indeksy w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej i Tajwanie.

W ostatnim miesiącu trzy firmy produkujące układy pamięci - południowokoreańskie SK Hynix i Samsung Electronics oraz amerykański Micron - dołączyły do elitarnego grona spółek wycenianych na co najmniej bilion dolarów. Dotąd taki próg osiągnęło tylko 17 firm, z czego wszystkie poza pięcioma mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Mimo obaw części inwestorów o trwałość bardzo wysokich wycen w sektorze firmy technologiczne nadal zapowiadają ogromne wydatki na infrastrukturę związaną z AI. Według Goldman Sachs amerykańscy giganci technologiczni mają w 2026 roku przeznaczyć na inwestycje kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją około 800 miliardów dolarów.

W poniedziałek swoje plany inwestycyjne przedstawił Alphabet, właściciel Google. Firma zapowiedziała sprzedaż akcji o wartości 80 miliardów dolarów, aby pomóc sfinansować przewidywane nakłady kapitałowe na poziomie 180-190 miliardów dolarów w 2026 roku.

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