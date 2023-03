"Sushi terroryzm" może być końcem słynnych japońskich restauracji

Sushi terroryzm w Japonii

Incydent spowodował gwałtowny spadek akcji Sushiro i innych, podobnych restauracji będących dla wielu wizytówką kultury kulinarnej Japonii. "Skłonił też przedsiębiorstwa do ponownego przemyślenia, w jaki sposób serwują swoje dania" - informuje we wtorek brytyjski "Guardian". Początkowo restauracje starały się zaradzić problemowi ograniczając dostęp do sosów czy czystych szklanek. Sieć Kura Sushi zapowiedziała ponadto, że wprowadzi kamery wyposażone w sztuczną inteligencję do monitorowania stołów w swoich restauracjach. Jednak nie rozwiązało to problemu i niektóre restauracje zaczęły decydować się na ostateczność i wyłączenie swoich słynnych taśm.