Ostatni bank "wyszedł ze strefy mroku". "Historyczny dzień"

Bank Japonii podwyższył we wtorek główną stopę procentową do 0,10 proc. z poziomu -0,10 proc., na którym pozostawała od stycznia 2016 roku. To pierwsza podwyżka stóp procentowych przez BoJ od 2007 roku.

"To ostatni bank centralny, który wyszedł ze strefy mroku. Zabierał się do tego od miesięcy. Jeśli to początek cyklu, to będzie on bardzo płytki" - ocenili.