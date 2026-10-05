Ze świata Rząd tnie podatek do jednego procenta. "Proszę zachować spokój" Oprac. Wiktor Knowski |

Kazimierz Krupa o rządowej propozycji reformy podatkowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Hiroshi-Mori-Stock / Shutterstock

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- Aby zapewnić zaufanie rynków, zabezpieczymy środki bez polegania na emisji obligacji osłonowych, więc proszę zachować spokój - zapewniała Takaichi o odpowiedzialności fiskalnej.

Obniżka podatku ma obowiązywać przez dwa lata od kwietnia 2027 r. Ulga będzie połączona ze świadczeniami pieniężnymi dla osób o średnich i niskich dochodach.

Takaichi zapowiada walkę z depopulacją

Takaichi, która od 21 października 2025 r. jako pierwsza kobieta stoi na czele rządu Japonii, zapowiedziała też pięcioletni plan stymulowania inwestycji w kluczowych sektorach, takich jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki oraz cyberobrona.

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Premier zobowiązała się również do opracowania do końca roku strategii walki ze spadkiem populacji, który określiła mianem "narodowego kryzysu postępującego po cichu". Odniosła się w ten sposób do opublikowanych w lipcu danych rządowych, według których liczba mieszkańców Japonii po raz pierwszy od 42 lat spadła poniżej 120 mln.

Premier Japonii o relacji z Chinami

- Chiny są ważnym sąsiadem i mimo trudności na przestrzeni lat zbudowaliśmy długotrwałe relacje - oceniła szefowa rządu, przechodząc do kwestii dyplomacji.

Zaznaczyła przy tym, że Tokio zamierza kształtować z Pekinem "konstruktywne i stabilne stosunki", domagając się jednocześnie od niego odpowiedzialnego zachowania na arenie międzynarodowej.

Relacje obu państw uległy drastycznemu ochłodzeniu po tym, gdy w listopadzie 2025 r. Takaichi zasugerowała możliwość japońskiej interwencji w przypadku ataku ChRL na Tajwan.

Sprawdzian dla gabinetu Takaichi

Takaichi zapowiedziała ponadto pełne wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w reakcji na sankcje nałożone w sierpniu przez USA na prezeskę tej instytucji, Japonkę Tomoko Akane.

W ocenie obserwatorów zainaugurowana w poniedziałek 69-dniowa sesja parlamentu będzie sprawdzianem dla gabinetu Takaichi. Opozycja krytykuje projekty podatkowe oraz wrześniowe nominacje dla ministrów zamieszanych w skandal związany z funduszami politycznymi ujawniony pod koniec 2023 r.