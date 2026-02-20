Dał miastu złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"

8.02.2026 | Liczenie głosów po przyspieszonych wyborach parlamentarnych w Japonii Źródło: Reuters

Burmistrz Hideyuki Yokoyama zadeklarował, że miasto w pełni uszanuje wolę anonimowego filantropa.

Jeden warunek

Sztabki złota o łącznej wadze 21 kg wyceniane na 560 mln jenów (około 13 milionów złotych) zostały przekazane do biura wodociągów miasta Osaka jeszcze w listopadzie. Darczyńca uzasadnił swój gest chęcią wsparcia modernizacji przestarzałych rurociągów - poinformował Yokoyama.

- To zawrotna kwota, aż brak mi słów. Modernizacja starzejącej się sieci wymaga gigantycznych nakładów, dlatego trudno mi wyrazić wdzięczność za ten dar - przyznał burmistrz Osaki.

Zapewnił, że trzecie co do wielkości miasto Japonii uszanuje wolę darczyńcy i przeznaczy środki na inwestycje w infrastrukturę wodną.

Infrastruktura z czasów powojennego boomu

Większość kluczowych obiektów użyteczności publicznej w Japonii powstała w okresie gwałtownego powojennego wzrostu gospodarczego. Jednak rozwój Osaki, jako regionalnego centrum handlu, zaczął się wcześniej niż w innych metropoliach, przez co tutejsze wodociągi starzeją się szybciej - wyjaśnił "Guardianowi" Eiji Kotani, urzędnik miejski odpowiedzialny za sieć wodną.

Zaznaczył, że Osaka wymaga wymiany aż 260 km rur. Koszt modernizacji zaledwie dwukilometrowego odcinka wynosi około 500 mln jenów. W roku budżetowym kończącym się w marcu 2025 r. w mieście odnotowano 92 przypadki awarii rur pod drogami publicznymi.

Obawy o stan japońskiej infrastruktury wzrosły po ubiegłorocznym wypadku w Saitamie pod Tokio. W wyniku uszkodzenia kanalizacji pod drogą utworzyło się zapadlisko, do którego wpadła ciężarówka; kierowca pojazdu zginął na miejscu.

Opracował Wiktor Knowski