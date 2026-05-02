Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze

|
shutterstock_2635718677
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Po zamknięciu kluczowego szlaku transportu ropy na Bliskim Wschodzie Japonia zdecydowała się sięgnąć po surowiec z Rosji. To pierwszy taki import od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i element strategii zmniejszania zależności od dostaw z Zatoki Perskiej.

Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sachalin-2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil - podała agencja Kyodo.

Projekt rosyjskiego Gazpromu

Projekt wydobycia ropy i gazu Sachalin-2 jest realizowany przez rosyjski koncern państwowy Gazprom, ale japońskie firmy Mitsubishi Corp. i Mitsui and Co. są w nim dużymi akcjonariuszami.

Całoroczna produkcja ropy w tym miejscu rozpoczęła się w 2008 r., a eksport skroplonego gazu ruszył rok później.

Przed wojną Japonia sprowadzała przez Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Dwukrotne uwolnienie rezerw ropy

Kraj ten już dwukrotnie zdecydował się na uwolnienie rezerw ropy od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Resort gospodarki ogłosił pod koniec kwietnia oficjalny plan uruchomienia drugiej tury zwalniania zmagazynowanej ropy ze strategicznych rezerw państwowych. Od początku maja na rynek sukcesywnie trafi łącznie około 5,8 mln kilolitrów, tj. około 36,5 mln baryłek o wartości szacowanej na ponad 540 mld jenów (3,38 mld USD).

Wcześniej, w połowie marca, władze w Tokio zdecydowały o uwolnieniu zapasów państwowych i prywatnych, odpowiadających łącznie 45 dniom zużycia. Całkowite japońskie rezerwy szacowane były wówczas na 254 dni.

Kluczowy szlak dla transportu ropy naftowej

Przez cieśninę przed wojną transportowano około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i 25 proc. LNG.

Ruch statków w cieśninie Ormuz, będącej kluczowym szlakiem transportowym, został praktycznie wstrzymany w wyniku odwetu Teheranu za rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na Iran.

Źródło: TVN24+
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaJaponiaKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzRosja
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

