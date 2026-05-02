Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze

Oprac. Paulina Karpińska

Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam Źródło: Reuters

Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sachalin-2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil - podała agencja Kyodo.

Projekt rosyjskiego Gazpromu

Projekt wydobycia ropy i gazu Sachalin-2 jest realizowany przez rosyjski koncern państwowy Gazprom, ale japońskie firmy Mitsubishi Corp. i Mitsui and Co. są w nim dużymi akcjonariuszami.

Całoroczna produkcja ropy w tym miejscu rozpoczęła się w 2008 r., a eksport skroplonego gazu ruszył rok później.

Przed wojną Japonia sprowadzała przez Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Dwukrotne uwolnienie rezerw ropy

Kraj ten już dwukrotnie zdecydował się na uwolnienie rezerw ropy od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Resort gospodarki ogłosił pod koniec kwietnia oficjalny plan uruchomienia drugiej tury zwalniania zmagazynowanej ropy ze strategicznych rezerw państwowych. Od początku maja na rynek sukcesywnie trafi łącznie około 5,8 mln kilolitrów, tj. około 36,5 mln baryłek o wartości szacowanej na ponad 540 mld jenów (3,38 mld USD).

Wcześniej, w połowie marca, władze w Tokio zdecydowały o uwolnieniu zapasów państwowych i prywatnych, odpowiadających łącznie 45 dniom zużycia. Całkowite japońskie rezerwy szacowane były wówczas na 254 dni.

Kluczowy szlak dla transportu ropy naftowej

Przez cieśninę przed wojną transportowano około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i 25 proc. LNG.

Ruch statków w cieśninie Ormuz, będącej kluczowym szlakiem transportowym, został praktycznie wstrzymany w wyniku odwetu Teheranu za rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na Iran.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie

