Amerykanie przychodzą na pomoc Japonii. W odpowiedzi na chiński zakaz

W sierpniu Japończycy dokonali zrzutu do oceanu uzdatnionej wody z elektrowni jądrowej w Fukushimie. W odpowiedzi na to Chiny zakazały importu japońskich owoców morza. Oficjalnie w obawie przed bezpieczeństwem, pomimo dowodów na to, że woda z elektrowni nie jest radioaktywna. Był to poważny cios dla gospodarki Japonii, ale teraz z pomocą przychodzą Amerykanie.