Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce

Marsylia długo cieszyła się złą sławą i ta wciąż unosi się nad tym portowym miastem. Jednak to nie odstrasza turystów gotowych podziwiać jej uroki.
Co więcej, jej surowość zdecydowała o istotnym wyróżnieniu - Marsylia została wybrana najbardziej autentycznym miastem w Europie. Wyprzedziła w rankingu Warszawę i Tbilisi.
Żywy tygiel kulturowy
W badaniu przeprowadzonym przez firmę ubezpieczeniową InsureandGo wzięto pod uwagę ponad 1,3 miliona recenzji w Google Maps z ponad 140 miejsc. Zespół przeanalizował opinie użytkowników, szukając słów kluczowych takich jak "lokalny", "autentyczny" oraz sprawdzając, czy pojawiały się skargi na zawyżone ceny czy inne "turystyczne pułapki".
Z wynikiem 51,5 punktu na 100 Marsylia uplasowała się na pierwszym miejscu zestawienia. O wysokim wyniku zdecydowały m.in. dzielnice portowe, w których toczy się prawdziwe życie, a nie tylko to skrojone pod turystów.
Marsylia opisywana jest jako niezwykle żywy tygiel kulturowy, co także decyduje o jej barwnej atmosferze i wrażeniach, jakie pozostawia.
Warszawa na podium
Polska stolica o włos przegrała z Marsylią, zdobywając 50,6 punktu. Warszawa została doceniona za "połączenie nowoczesnej kultury z pielęgnowaniem tradycji".
I nie jest to jedyne polskie miasto wymienione w zestawieniu. Na siódmym miejscu wśród europejskich ośrodków znalazł się Gdańsk.
Podium najbardziej autentycznych europejskich miast zamyka Tbilisi. Stolica Gruzji pozostawiła w tyle Porto, Lyon, Wilno, wspomniany wcześniej Gdańsk, a także zamykające pierwszą dziesiątkę Neapol, Frankfurt i Bled.
Najbardziej autentyczne miasta Europy:
- Marsylia (Francja)
- Warszawa (Polska)
- Tbilisi (Gruzja)
- Porto (Portugalia)
- Lyon (Francja)
- Wilno (Litwa)
- Gdańsk (Polska)
- Neapol (Włochy)
- Frankfurt (Niemcy)
- Bled (Słowenia)
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock