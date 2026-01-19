Najbardziej autentyczne miasta Europy. Dwa z Polski w czołówce

Ulice Marsylii Źródło: Reuters Archive

Marsylia długo cieszyła się złą sławą i ta wciąż unosi się nad tym portowym miastem. Jednak to nie odstrasza turystów gotowych podziwiać jej uroki.

Co więcej, jej surowość zdecydowała o istotnym wyróżnieniu - Marsylia została wybrana najbardziej autentycznym miastem w Europie. Wyprzedziła w rankingu Warszawę i Tbilisi.

Żywy tygiel kulturowy

W badaniu przeprowadzonym przez firmę ubezpieczeniową InsureandGo wzięto pod uwagę ponad 1,3 miliona recenzji w Google Maps z ponad 140 miejsc. Zespół przeanalizował opinie użytkowników, szukając słów kluczowych takich jak "lokalny", "autentyczny" oraz sprawdzając, czy pojawiały się skargi na zawyżone ceny czy inne "turystyczne pułapki".

Z wynikiem 51,5 punktu na 100 Marsylia uplasowała się na pierwszym miejscu zestawienia. O wysokim wyniku zdecydowały m.in. dzielnice portowe, w których toczy się prawdziwe życie, a nie tylko to skrojone pod turystów.

Marsylia opisywana jest jako niezwykle żywy tygiel kulturowy, co także decyduje o jej barwnej atmosferze i wrażeniach, jakie pozostawia.

Marsylia Źródło: Shutterstock

Warszawa na podium

Polska stolica o włos przegrała z Marsylią, zdobywając 50,6 punktu. Warszawa została doceniona za "połączenie nowoczesnej kultury z pielęgnowaniem tradycji".

Warszawa Źródło: Paweł Supernak/PAP

I nie jest to jedyne polskie miasto wymienione w zestawieniu. Na siódmym miejscu wśród europejskich ośrodków znalazł się Gdańsk.

Gdańsk Źródło: TR STOK / Shutterstock.com

Podium najbardziej autentycznych europejskich miast zamyka Tbilisi. Stolica Gruzji pozostawiła w tyle Porto, Lyon, Wilno, wspomniany wcześniej Gdańsk, a także zamykające pierwszą dziesiątkę Neapol, Frankfurt i Bled.

Najbardziej autentyczne miasta Europy:

Marsylia (Francja) Warszawa (Polska) Tbilisi (Gruzja) Porto (Portugalia) Lyon (Francja) Wilno (Litwa) Gdańsk (Polska) Neapol (Włochy) Frankfurt (Niemcy) Bled (Słowenia)

