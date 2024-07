Reakcja rynków po próbie zamachu na Trumpa

czytaj dalej

Dopłaty do kredytów hipotecznych w ramach programu "Kredyt na start" stanowiłyby silny czynnik pro-popytowy na rynku nieruchomości, co może doprowadzić do niewspółmiernego do fundamentów wzrostu cen i kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie - oceniło Ministerstwo Finansów w opinii do pierwszej wersji projektu rządowego programu.