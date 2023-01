Jack Ma, założyciel Alibaba Group, traci kontrolę nad Ant Group

czytaj dalej

Inflacja jest ciągle bardzo wysoka. Jesteśmy na granicy i bardzo możliwe, że w lutym zobaczymy 20 procent - powiedział w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. - Widzimy póki co obniżenie tego, co rząd nazywał putinflacją, oraz tego, na co rząd ma wpływ. A inflacja krajowa, a nie putinflacja, będzie nam dalej doskwierać i nawet trochę przyspieszać - wyjaśniał.