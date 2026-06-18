Ze świata Wrócił ruch w cieśninie Ormuz. "Rekord od początku konfliktu" Oprac. Alicja Skiba |

Trump: podpisałem porozumienie z Iranem Źródło wideo: REUTERS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części - oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.

Vance: strony muszą respektować swoją część

Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż respektować porozumienie będzie Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.

- Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część - powiedział Vance.

Vance: Netanjahu nie okazywał gniewu

Zastrzegł, że rozejmy na Bliskim Wschodzie bywają chaotyczne i często oznaczają mniejszą intensywność ostrzału. Jednocześnie podkreślił, że administracji prezydenta Donalda Trumpa nie podobały się działania Izraela w Libanie, które podważały zawarcie porozumienia.

- Prezydent czasami był sfrustrowany, bo wydawało się, że jesteśmy o krok od przełomu w porozumieniu, a tu nagle dochodzi do potężnej eksplozji w ośrodku ludności cywilnej w Bejrucie i ginie wiele osób niezwiązanych z Hezbollahem. To niedopuszczalne - powiedział Vance.

Pytany o doniesienia portalu Axios o gniewie premiera Izraela Benjamina Netanjahu na wynegocjowane przez administrację USA porozumienie, Vance powiedział, że w rozmowach z nim Netanjahu nic takiego nie okazywał. Wiceprezydent skierował jednak ostre słowa pod adresem ministrów w rządzie Izraela, którzy otwarcie krytykowali porozumienie i prezydenta USA; chodzi m.in. o ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben Gwira.

- Gdybym był w gabinecie izraelskiego rządu, raczej nie atakowałbym jedynego potężnego sojusznika, jaki mi pozostał na całym świecie - powiedział Vance.

Vance: blokada morska uniemożliwiła Iranowi sprzedaż ropy

Podczas briefingu Vance wielokrotnie bronił porozumienia z Iranem, twierdząc - mimo zawieszenia sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej - że Iran nic na nim nie skorzysta finansowo, a USA negocjowały z pozycji siły. Twierdził, że zwolnienie z sankcji i związane z tym wpływy do budżetu, nie stanowią koła ratunkowego dla gospodarki Iranu, bo sankcje naftowe "przestały być skuteczne".

Jego zdaniem Iran i tak sprzedawał ropę mimo sankcji, a jedynym ich efektem był "ogromny rabat" dla Chin. - Tym, co naprawdę uniemożliwiło Iranowi sprzedaż ropy, nie były sankcje, lecz blokada morska - powiedział Vance, dodając, że zniesienie sankcji pozwoli USA "zobaczyć dokąd faktycznie płyną irańskie pieniądze", co jest korzystne z perspektywy wywiadu.

Vance przyznał, że zamrożone irańskie aktywa szacowane są na ponad 100, a nawet ponad 200 mld dolarów, z czego większość znajduje się nie w USA, lecz w państwach Zatoki i w Europie.

Vance: nie porzuciliśmy tej misji

Trump powiedział w poniedziałek, że "byłoby uczciwe", gdyby Iran zachował pewien potencjał rakietowy, skoro mają go sąsiedzi. Pytany o zmianę stanowiska prezydenta w kwestii irańskiego programu rakietowego, Vance wyjaśnił, że administracja "zniszczyła znaczną liczbę" nie tylko samych rakiet, ale przede wszystkim wyrzutni i zespołów obsługi.

- Liczy się nie liczba pocisków - kul - lecz liczba wyrzutni, a przede wszystkim zespołów na ziemi zdolnych do ich odpalenia. Ta zdolność została zasadniczo zdegradowana - powiedział wiceprezydent.

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Odrzucił również doniesienia oparte o analizy wywiadowcze, według których Iran zachował ok. 70 proc. przedwojennych zapasów rakiet balistycznych i manewrujących, nazywając je "anonimowym wyciekiem do reportera, pozbawionym kontekstu i nieprecyzyjnym".

Jednocześnie powtórzył stanowisko Trumpa, że "nie można oczekiwać od żadnego kraju, by zrezygnował z prawa do samoobrony" i że konieczna jest równowaga sił w regionie.

Vance potwierdził plan wyjazdu do Szwajcarii na negocjacje techniczne, "prawdopodobnie w ten weekend", choć "nie jest pewien dnia, bo Irańczykom niełatwo jest wyjechać z kraju". Zapowiedział, że osobiście poprowadzi amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy mają objąć szczegóły techniczne zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego.

"Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków"

Dowództwo Centralne USA poinformowało z kolei o zniesieniu blokady irańskich portów. Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem.

"Dziś siły Stanów Zjednoczonych zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz z nich wypływającego, zgodnie z poleceniem prezydenta" - napisało dowództwo w serwisie X.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026 Rozwiń

"Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków do ani z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Wszelkie działania związane z egzekwowaniem amerykańskiej blokady wojskowej zostały zakończone" - dodano.

Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, "aby zapewnić przestrzeganie wszystkich postanowień porozumienia oraz utrzymanie ich w pełnej mocy i skuteczności".

Trump podpisuje memorandum w Wersalu

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump - który przebywa z wizytą we Francji - powiedział, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Polityk poinformował o tym, opuszczając pałac w Wersalu około godziny 1 w nocy, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte.

Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum. - Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy - oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom nie komentował tych informacji.

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