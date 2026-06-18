Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wrócił ruch w cieśninie Ormuz. "Rekord od początku konfliktu"

|
ciesnina ormuz
Trump: podpisałem porozumienie z Iranem
Źródło wideo: REUTERS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance poinformował w czwartek, że zarówno USA, jak i Iran dotrzymują warunków wstępnego porozumienia pokojowego. Jak dodał, liczy, że umowy będzie przestrzegać też Izrael.

- Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części - oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.

Vance: strony muszą respektować swoją część

Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż respektować porozumienie będzie Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.

- Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część - powiedział Vance.

Vance: Netanjahu nie okazywał gniewu

Zastrzegł, że rozejmy na Bliskim Wschodzie bywają chaotyczne i często oznaczają mniejszą intensywność ostrzału. Jednocześnie podkreślił, że administracji prezydenta Donalda Trumpa nie podobały się działania Izraela w Libanie, które podważały zawarcie porozumienia.

- Prezydent czasami był sfrustrowany, bo wydawało się, że jesteśmy o krok od przełomu w porozumieniu, a tu nagle dochodzi do potężnej eksplozji w ośrodku ludności cywilnej w Bejrucie i ginie wiele osób niezwiązanych z Hezbollahem. To niedopuszczalne - powiedział Vance.

Pytany o doniesienia portalu Axios o gniewie premiera Izraela Benjamina Netanjahu na wynegocjowane przez administrację USA porozumienie, Vance powiedział, że w rozmowach z nim Netanjahu nic takiego nie okazywał. Wiceprezydent skierował jednak ostre słowa pod adresem ministrów w rządzie Izraela, którzy otwarcie krytykowali porozumienie i prezydenta USA; chodzi m.in. o ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben Gwira.

- Gdybym był w gabinecie izraelskiego rządu, raczej nie atakowałbym jedynego potężnego sojusznika, jaki mi pozostał na całym świecie - powiedział Vance.

Vance: blokada morska uniemożliwiła Iranowi sprzedaż ropy

Podczas briefingu Vance wielokrotnie bronił porozumienia z Iranem, twierdząc - mimo zawieszenia sankcji na sprzedaż irańskiej ropy naftowej - że Iran nic na nim nie skorzysta finansowo, a USA negocjowały z pozycji siły. Twierdził, że zwolnienie z sankcji i związane z tym wpływy do budżetu, nie stanowią koła ratunkowego dla gospodarki Iranu, bo sankcje naftowe "przestały być skuteczne".

Jego zdaniem Iran i tak sprzedawał ropę mimo sankcji, a jedynym ich efektem był "ogromny rabat" dla Chin. - Tym, co naprawdę uniemożliwiło Iranowi sprzedaż ropy, nie były sankcje, lecz blokada morska - powiedział Vance, dodając, że zniesienie sankcji pozwoli USA "zobaczyć dokąd faktycznie płyną irańskie pieniądze", co jest korzystne z perspektywy wywiadu.

Vance przyznał, że zamrożone irańskie aktywa szacowane są na ponad 100, a nawet ponad 200 mld dolarów, z czego większość znajduje się nie w USA, lecz w państwach Zatoki i w Europie.

Vance: nie porzuciliśmy tej misji

Trump powiedział w poniedziałek, że "byłoby uczciwe", gdyby Iran zachował pewien potencjał rakietowy, skoro mają go sąsiedzi. Pytany o zmianę stanowiska prezydenta w kwestii irańskiego programu rakietowego, Vance wyjaśnił, że administracja "zniszczyła znaczną liczbę" nie tylko samych rakiet, ale przede wszystkim wyrzutni i zespołów obsługi.

- Liczy się nie liczba pocisków - kul - lecz liczba wyrzutni, a przede wszystkim zespołów na ziemi zdolnych do ich odpalenia. Ta zdolność została zasadniczo zdegradowana - powiedział wiceprezydent.

Odrzucił również doniesienia oparte o analizy wywiadowcze, według których Iran zachował ok. 70 proc. przedwojennych zapasów rakiet balistycznych i manewrujących, nazywając je "anonimowym wyciekiem do reportera, pozbawionym kontekstu i nieprecyzyjnym".

Jednocześnie powtórzył stanowisko Trumpa, że "nie można oczekiwać od żadnego kraju, by zrezygnował z prawa do samoobrony" i że konieczna jest równowaga sił w regionie.

Vance potwierdził plan wyjazdu do Szwajcarii na negocjacje techniczne, "prawdopodobnie w ten weekend", choć "nie jest pewien dnia, bo Irańczykom niełatwo jest wyjechać z kraju". Zapowiedział, że osobiście poprowadzi amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy mają objąć szczegóły techniczne zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego.

"Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków"

Dowództwo Centralne USA poinformowało z kolei o zniesieniu blokady irańskich portów. Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem.

"Dziś siły Stanów Zjednoczonych zniosły blokadę całego ruchu morskiego wpływającego do irańskich portów i obszarów przybrzeżnych oraz z nich wypływającego, zgodnie z poleceniem prezydenta" - napisało dowództwo w serwisie X.

"Siły amerykańskie nie utrudniają tranzytu statków do ani z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Wszelkie działania związane z egzekwowaniem amerykańskiej blokady wojskowej zostały zakończone" - dodano.

Wojsko przekazało, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną w tym rejonie, "aby zapewnić przestrzeganie wszystkich postanowień porozumienia oraz utrzymanie ich w pełnej mocy i skuteczności".

Trump podpisuje memorandum w Wersalu

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump - który przebywa z wizytą we Francji - powiedział, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Polityk poinformował o tym, opuszczając pałac w Wersalu około godziny 1 w nocy, gdzie spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte.

Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum. - Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy - oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie i zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Biały Dom nie komentował tych informacji.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina
Tatiana Serwetnyk
Chińskie okręty - fregaty rakietowe typu 056A Xinji i Dongying podczas manewrów, maj 2026
Rośnie napięcie między dwoma największymi mocarstwami Azji
Maciej Michałek, Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
J.D. VanceCieśnina OrmuzIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2576608505
Rywal Muska krytykuje jego firmę. "To porażka"
Tech
Młodzi Chińczycy
Chiny piszą nowy scenariusz. Rząd przyspiesza zmiany
Tech
mBank_Lodz_2
Duży bank ukarany. Zapłaci 15 milionów złotych
Z kraju
Widok z lotu ptaka na The Palm w Dubaju
Wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Obniżki nawet o miliony
Nieruchomości
ChatGPT smartfon
Luka w zabezpieczeniach ChatGPT. Tworzył "makabryczne" obrazy
Tech
Aplikacja na smartfony dla osób na kwarantannie - jak działa?
Debiut Androida 17. Co nowego w aktualizacji Google?
Tech
Sam Altman i Donald Trump
USA bez ustawy o AI. Mimo to decyzje Trumpa wpływają na rynek
Tech
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Coraz mniej chętnych na nowe mieszkania. Jednak są wyjątki
Nieruchomości
Abu Zabi
Pierwszy arabski kraj przyjmuje zakaz social mediów dla dzieci
Ze świata
giełda
SpaceX hamuje po spektakularnym debiucie giełdowym
Tech
warszawa stolica kladka ludzie shutterstock_2575171381
Tak wyglądały zarobki Polaków w 2025 roku. Nowe dane
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Kryzys paliwowy w Rosji. Ukraina odcina Moskwę od paliwa
Ze świata
Złoże gazu i ropy Goliat, Orlen
Orlen kupuje jedną piątą Goliata. Przełomowa transakcja w Norwegii
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Miliony baryłek w drodze. Porozumienie z Iranem otwiera cieśninę Ormuz
Ze świata
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Nowa funkcja w mObywatelu. Na razie zobaczą ją tylko niektórzy
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tankowanie na stacjach w piątek. Nowe maksymalne ceny paliw
Moto
tankowanie benzyna stacja paliwo
Zbliża się kolejny skok cen. Ekspertka o prognozach dla paliw
Z kraju
Donald Trump
Apple i Intel z umową. Trump chce wzmocnić krajowy przemysł
Tech
Bernard Arnault
Miliarderzy wykupują francuskie media na kilka miesięcy przed wyborami
Ze świata
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
Z kraju
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
Tech
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
Z kraju
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
Ze świata
Paliwa benzyna
Tyle zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych
Moto
Donald Trump
Trump: chciałem uniknąć katastrofy
Ze świata
ropa
Zwrot na rynku ropy. Nadchodzi potężna nadwyżka
Rynki
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Z kraju
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy
Z kraju
Emmanuel Macron
Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica