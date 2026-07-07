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Kurnik w rezydencji wiceprezydenta USA. Koszt to 100 tysięcy dolarów

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J.D. Vance
Negocjacje USA-Iran. J.D. Vance mówi o "nowym rozdziale"
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW
J.D. Vance i jego rodzina hodują kury w wiceprezydenckiej rezydencji. Kilkanaście ptaków żyje w specjalnie wykonanym kurniku - informuje "Washington Post".

Kurnik został wykonany przez firmę Carolina Coops z Karoliny Północnej, wyspecjalizowaną we wznoszeniu luksusowych konstrukcji tego typu. Nawiązuje architektonicznie do stylu królowej Anny, w jakim utrzymana jest oficjalna rezydencja wiceprezydenta USA przy Obserwatorium Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Kurnik jest domem dla 12 ptaków.

Kurnik dla wiceprezydenta J.D. Vance'a

Właściciel firmy Matt DuBoise powiedział w rozmowie z dziennikiem, że wykonanie kurnika kosztowało od 100 tys. do 120 tys. dolarów. "WP" zaznaczył, że koszty jego wykonania nie spoczęły na amerykańskich podatnikach. Przybudówka była prezentem od Carolina Coops dla rodziny Vance'a.

Kurnik jest podwyższony - ok. 60 cm nad ziemią - i znajduje się wewnątrz szopy chronionej przed czynnikami atmosferycznymi. Zaprojektowano go tak, by właściciel kur nie musiał przechodzić przez odchody zwierząt i ściółkę, jak powiedział DuBoise. Wybieg zabezpieczony jest przed drapieżnikami, a cała konstrukcja pokryta jest odpornym dachem, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy wśród stada od ptaków żyjących na wolności.

Wysokie ceny jaj w przemówieniach

"WP" dodał, że niejasna była przyczyna wzniesienia kurnika na terenie posiadłości wiceprezydenta, jednak przypomniał, że w trakcie kampanii prezydenckiej w 2024 r. J.D. Vance poruszał w swoich przemówieniach kwestię wysokich cen jaj, które miały nadwyrężać budżety amerykańskich rodzin.

Wielu prezydentów trzymało w Białym Domu zwierzęta hodowlane, w tym konie i krowy, ale Stowarzyszenie Historyczne Białego Domu odnalazło tylko jeden przypadek, w którym prezydent hodował kurczaki.

Według wspomnień głównego lokaja Białego Domu Irwina Hooda "Ike'a" Hoovera, zawartych w wydanej w 1934 roku książce "Forty-Two Years in the White House", w latach 20. XX wieku za prezydentury Calvina Coolidge'a pewien wielbiciel wysłał do Białego Domu dwa tuziny żywych kurczaków. Coolidge najwyraźniej trzymał je w pobliżu grządki mięty, którą Theodore Roosevelt założył na potrzeby przygotowywania swoich koktajli.

Stowarzyszenie Historyczne Białego Domu nie zdołało zweryfikować tej relacji na podstawie innych współczesnych źródeł.

DuBoise stwierdził jednak, że Vance to pierwsza osoba, która hoduje kury w rezydencji wiceprezydenta USA.

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Źródło: "Washington Post"
Tagi:
J.D. VanceUSA
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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