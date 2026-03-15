Pilne środki dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Relacja Jacka Tacika z Izraela

Gazeta, którą cytuje AFP, napisała, że dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na "zakupy związane z bezpieczeństwem" oraz zaspokojenie "pilnych potrzeb".

Według dokumentów izraelskiego resortu finansów, które cytują różne izraelskie media "pojawiła się pilna i natychmiastowa potrzeba zapewnienia operacyjnej odpowiedzi, która będzie obejmować zakup amunicji, zaopatrzenie w zaawansowany sprzęt wojskowy oraz uzupełnienie zapasów materiałów bojowych o krytycznym znaczeniu".

"Decyzja nadzwyczajna"

W dokumencie pada też stwierdzenie, że "jest to decyzja nadzwyczajna, której wyłącznym celem jest zaspokojenie potrzeb wynikających z prowadzenia walk". Środki te zostaną pobrane z budżetu państwa, który izraelski rząd zatwierdził w czwartek, a który parlament powinien przyjąć do końca miesiąca. AFP podkreśliła, że rząd Benjamina Netanjahu nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Według dziennika "Haarec", który powołuje się na źródła z kręgów izraelskich sił bezpieczeństwa, w ciągu dwóch tygodni wojny irańska armia wystrzeliła w kierunku Izraela 250 rakiet balistycznych; zdecydowaną większość zneutralizowała izraelska obrona przeciwlotnicza.

Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie szacuje, że pierwszych 12 dni wojny kosztowało budżet Stanów Zjednoczonych ok. 16,5 mld dolarów.

Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku

Opracował Jan Sowa/kris