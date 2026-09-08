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Izrael ogłasza zamknięcie brytyjskiego konsulatu. To reakcja na zapowiedź z Londynu

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Minister spraw zagranicznych Izraela Gidon Sa'ar
Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: MARTIN DIVISEK/EPA/PAP
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Izrael zamknie brytyjski konsulat we Wschodniej Jerozolimie - taką decyzję ogłosił izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar. Jest ona reakcją na zapowiedź Wielkiej Brytanii oraz 11 innych państw, w tym Polski, wprowadzenia zakazu importu towarów z żydowskich osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Decyzję o zamknięciu brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie Gideon Saar ogłosił we wtorek. Poinformował również o zakazie wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako "antysemitów". Nie podał ich nazwisk.

Szef izraelskiej dyplomacji zapowiedział również, że Wielka Brytania nie będzie już mogła uczestniczyć w kierowanej przez USA misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy.

Restrykcje dla Izraela. Wydano wspólne oświadczenie

We wtorek we wspólnym oświadczeniu 12 państw - w tym Wielka Brytania, Polska i Francja - ogłosiło, że wprowadzi krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak przekazano, kraje mogą również poprzeć takie restrykcje na poziomie europejskim.

W oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wchodzie szybko się pogarsza, szczególnie wskutek przemocy żydowskich osadników, a działania Izraela utrudniają możliwość rozwiązania dwupaństwowego.

Ekspansja żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu, w tym decyzja izraelskich władz o dalszym rozwoju projektu E1, która jest "nie do zaakceptowania", prowadzą do dalszej eskalacji napięć. "Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Kanady Mark Carney uzgodnili, że konieczne jest podjęcie kroków, aby zapobiec dalszym zniszczeniom" - głosi dokument.

E1 to planowane osiedle między miastem Ma'ale Adumim a Jerozolimą Wschodnią. Jego budowa grozi odizolowaniem Jerozolimy Wschodniej od Zachodniego Brzegu i rozbiciem tego palestyńskiego terytorium na całkowicie od siebie odseparowane części: południową i północną.

Podzielona Jerozolima
Podzielona Jerozolima
Źródło zdjęcia: PAP

Państwa sygnujące oświadczenie deklarują zamiar wprowadzenia krajowych restrykcji i/lub wspierania unijnych ograniczeń handlu z osiedlami, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Sygnatariuszami oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej brytyjskiego MSZ są: Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

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Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
IzraelWielka BrytaniaImport
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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