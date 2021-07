"Przytłaczający sukces" czterodniowego dnia pracy. "To może być lekcja dla innych rządów"

"Przytłaczający sukces"

- Największy na świecie pilotaż krótszego tygodnia pracy w sektorze publicznym był pod każdym względem przytłaczającym sukcesem - ocenił dyrektor ds. badań w brytyjskim think-tanku Autonomy and the Association for Sustainable Democracy (Alda) Will Stronge. - To może być lekcja dla innych rządów - ocenił.