Ze świata

Setki stacji bez paliw. Kraj "na krawędzi"

Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Protesty w Irlandii przeciwko wysokim cenom oleju napędowego
Źródło: Reuters
Na co najmniej 250 stacjach benzynowych w Irlandii zabrakło paliwa w wyniku protestów przeciwko rosnącym cenom wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie - informuje w piątek CNN.

Kevin McPartlan, szef Fuels for Ireland - organizacji branżowej - powiedział CNN, że protesty "w ogromnym stopniu zakłóciły" dostawy paliw w całym kraju, a liczba stacji benzynowych pozbawionych dostaw może do końca dnia podwoić się do pięciuset.

Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Dowiedz się więcej:

Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"

Paraliż w Irlandii z powodu strajku. "Poważna sytuacja"

Przez cztery dni w tym tygodniu ruch na rozległych odcinkach autostrad w całej Irlandii został sparaliżowany, ponieważ przewoźnicy i rolnicy, rozgniewani wzrostem cen oleju napędowego, parkowali swoje ciężarówki i traktory. Domagają się działań rządu w celu ograniczenia cen paliw.

Premier Irlandii Micheal Martin powiedział w piątek irlandzkiej stacji RTE, że kraj stoi obecnie "na krawędzi" konieczności odmowy dostaw ropy naftowej "w środku światowego kryzysu dostaw ropy".

Podkreślił, że tankowiec, który utknął u zachodniego wybrzeża Irlandii, nie mógł dostarczyć ropy do portu w Galway z powodu blokady wprowadzonej przez protestujących. Szef irlandzkiego rządu stwierdził, że "ktoś inny kupi" tę ropę, jeśli Irlandia nie będzie w stanie przyjąć tego tankowca, nazywając blokady "niedorzecznymi" i "nielogicznymi".

- Blokady irlandzkiej infrastruktury naftowej, wywołane ponad 20-procentowym wzrostem cen oleju napędowego od czasu wybuchu wojny USA z Iranem, stworzyły bardzo poważną sytuację, która zaszkodzi gospodarce - powiedział premier.

Martin i inni członkowie rządu spotykają się w piątek z przedstawicielami protestujących, aby doprowadzić do zakończenia blokad.

Galop cenowy ropy

W piątek ropa znowu podrożała. Około godziny 9:30 baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkowała na NYMEX w Nowym Jorku o prawie 2 proc. do niecałych 100 dol. Cena Brent na ICE na czerwiec wzrosła o ok. 1,3 proc. proc. do 97,5 dol. za baryłkę.

Mimo to ceny ropy nadal zmierzają w kierunku tygodniowych spadków wobec dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem. Brent jest w tym tygodniu o ok. 10 proc. na minusie.

Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Dowiedz się więcej:

Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu

Prezydent USA Donald Trump wezwał w czwartek Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Oskarżył też Iran o łamanie umowy o rozejmie.

Źródło: CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
Rynki
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Turystyka
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
Z kraju
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
Moto
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
Ze świata
Andrzej Domański
Indeks WIG z rekordem. Minister finansów komentuje
Z kraju
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Ze świata
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w sobotę. Są nowe stawki
Pieniądze
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata
Na Wall Street odnotowano ostre spadki po ogłoszeniu ceł przez Trumpa
Zapowiedź nowego modelu AI wywołuje przecenę na amerykańskiej giełdzie
Tech
Berlin
Masowa upadłość firm u naszego sąsiada. Najgorszy wynik od 2005 roku
Ze świata
shutterstock_2451246091
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Ze świata

