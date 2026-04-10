Ze świata Setki stacji bez paliw. Kraj "na krawędzi" Paulina Karpińska

Protesty w Irlandii przeciwko wysokim cenom oleju napędowego Źródło: Reuters

Kevin McPartlan, szef Fuels for Ireland - organizacji branżowej - powiedział CNN, że protesty "w ogromnym stopniu zakłóciły" dostawy paliw w całym kraju, a liczba stacji benzynowych pozbawionych dostaw może do końca dnia podwoić się do pięciuset.

Paraliż w Irlandii z powodu strajku. "Poważna sytuacja"

Przez cztery dni w tym tygodniu ruch na rozległych odcinkach autostrad w całej Irlandii został sparaliżowany, ponieważ przewoźnicy i rolnicy, rozgniewani wzrostem cen oleju napędowego, parkowali swoje ciężarówki i traktory. Domagają się działań rządu w celu ograniczenia cen paliw.

Premier Irlandii Micheal Martin powiedział w piątek irlandzkiej stacji RTE, że kraj stoi obecnie "na krawędzi" konieczności odmowy dostaw ropy naftowej "w środku światowego kryzysu dostaw ropy".

Podkreślił, że tankowiec, który utknął u zachodniego wybrzeża Irlandii, nie mógł dostarczyć ropy do portu w Galway z powodu blokady wprowadzonej przez protestujących. Szef irlandzkiego rządu stwierdził, że "ktoś inny kupi" tę ropę, jeśli Irlandia nie będzie w stanie przyjąć tego tankowca, nazywając blokady "niedorzecznymi" i "nielogicznymi".

- Blokady irlandzkiej infrastruktury naftowej, wywołane ponad 20-procentowym wzrostem cen oleju napędowego od czasu wybuchu wojny USA z Iranem, stworzyły bardzo poważną sytuację, która zaszkodzi gospodarce - powiedział premier.

Martin i inni członkowie rządu spotykają się w piątek z przedstawicielami protestujących, aby doprowadzić do zakończenia blokad.

Galop cenowy ropy

W piątek ropa znowu podrożała. Około godziny 9:30 baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkowała na NYMEX w Nowym Jorku o prawie 2 proc. do niecałych 100 dol. Cena Brent na ICE na czerwiec wzrosła o ok. 1,3 proc. proc. do 97,5 dol. za baryłkę.

Mimo to ceny ropy nadal zmierzają w kierunku tygodniowych spadków wobec dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem. Brent jest w tym tygodniu o ok. 10 proc. na minusie.

Dowiedz się więcej: Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu

Prezydent USA Donald Trump wezwał w czwartek Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Oskarżył też Iran o łamanie umowy o rozejmie.

