Dadzą kilkadziesiąt tysięcy euro za przeprowadzkę na urokliwą wyspę. Jest kilka warunków

Za przeprowadzkę na jedną z irlandzkich wysp będzie można otrzymać do 84 tysięcy euro (około 375 tysięcy złotych) - informuje portal stacji CNN. Przyszli wyspiarze będą mogli wybierać z ponad 20 lokalizacji. Dofinansowanie obejmuje też przeprowadzkę na wyspę Inis Mór, gdzie kręcono nominowany do Oscara film "Duchy Inisherin" z Colinem Farrellem.

Dotacje za zamieszkanie na irlandzkiej wyspie

Portal wyjaśnił, że dotacje w wysokości do 84 tys. euro (ok. 375 tys. zł) będą wkrótce oferowane osobom chętnym do wyremontowania pustych lub opuszczonych domów, a następnie zamieszkania w nich. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Our Living Islands" będzie można składać już od 1 lipca. Kryteria oceny zgłoszeń są ustalane przez lokalne samorządy.