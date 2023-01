Właściciel Facebooka ukarany. Do zapłacenia setki milionów euro

Irlandzki Komisarz do spraw Ochrony Danych (DPC) nałożył w środę 390 milionów euro grzywny na Metę, firmę-matkę Facebooka, za naruszanie prywatności. DPC zakazał też firmie zmuszania użytkowników w Unii Europejskiej do akceptowania personalizowanych reklam dobieranych na podstawie ich aktywności w sieci.

Jak komentuje Associated Press decyzja DPC, która dotyczy działalności Facebooka i Instagrama, może zmusić Metę do zmiany modelu biznesowego. Firma zapowiedziała jednak, że odwoła się od tego wyroku.

Środowa decyzja DPC to wynik postępowania, które wszczęto w maju 2018 roku, gdy w UE weszło w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Meta zmieniła wówczas podstawę prawną, na mocy której posługiwała się danymi użytkowników, aby podsuwać im spersonalizowane reklamy, dodając klauzulę do zasad korzystania z serwisu. Zmusza ona de facto użytkowników do wyrażania zgody na wykorzystanie ich danych - wyjaśnia AP.