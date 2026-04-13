44 dni, 22 miliardy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"

Dlaczego negocjacje na linii USA-Iran zakończyły się bez porozumienia? Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, jaki jest koszt konfliktu na Bliskim Wschodzie dla Europy. Jej zdaniem Unia Europejska płaci wysoką cenę za swoje uzależnienie od paliw kopalnych.

- 44 dni, 22 miliardy euro, przy tym ani jednej cząsteczki energii dodatkowo. To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu na naszą gospodarkę - podkreśliła von der Leyen podczas konferencji po poniedziałkowym, specjalnym kolegium unijnych komisarzy.

Zwołane przez von der Leyen spotkanie w Brukseli poświęcone było głównie ekonomicznym skutkom kryzysu na Bliskim Wschodzie dla Unii Europejskiej, w tym kryzysowi energetycznemu i rosnącym cenom energii.

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie
"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Maja Piotrowska

Propozycje Komisji Europejskiej

Szefowa KE podkreśliła, że obywatele UE na co dzień odczuwają skutki zamknięcia cieśniny Ormuz na stacji benzynowej, w supermarkecie, w rachunkach domowych. Dodała, że nawet jeśli działania wojenne ustaną natychmiast, to zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej będą się utrzymywać jeszcze przez jakiś czas.

- Dlatego też omówiliśmy szereg środków, którzy przedstawimy przywódcom [UE - red.] podczas następnego nieformalnego posiedzenia Rady - powiedziała von der Leyen. To spotkanie odbędzie się w przyszły czwartek i piątek, 23-24 kwietnia, na Cyprze.

Jak zdradziła polityczka, wśród zaproponowanych środków znajdzie się m.in. silna koordynacja działań, w tym wspólnych zakupów gazu i surowców, między państwami członkowskimi za pośrednictwem platformy energetycznej UE.

- Podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku platforma ta pomogła UE zgromadzić 90 miliardów metrów sześciennych gazu, połączyła też nabywców z dostawcami, umożliwiając przepływ 77 miliardów metrów sześciennych gazu - powiedziała von der Leyen podkreślając, że UE nie zaczyna od zera jeśli chodzi o koordynację w sektorze energetycznym.

Czytaj też: Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord

Większa odporność energetyczna

Kolejną propozycją KE będzie koordynacja na poziomie UE napełniania przez państwa członkowskie magazynów gazu oraz uwalniania przez nie zapasów ropy oraz uelastycznienie zasad pomocy państwowej tak, by środki nadzwyczajne stosowane przez państwa UE skutecznie chroniły gospodarstwa domowe i sektory przed wysokimi cenami, ale jednocześnie nie zakłócały działania jednolitego rynku.

- Moim celem jest, aby tymczasowe ramy pomocy państwa zostały przyjęte jeszcze w kwietniu - zapowiedziała von der Leyen. Dodała, że KE już wcześniej zapowiadała też rewizję systemu handlu emisjami (ETS).

Trump: blokada się zaczęła
Trump: blokada się zaczęła

Kolejny kryzys w ciągu kilku lat

Jak zauważyła szefowa Komisji, jest to drugi kryzys paliw kopalnych w ciągu zaledwie kilku lat. - To pokazuje nam jedną rzecz jasno (...), że płacimy bardzo wysoką cenę za nasze nadmierne uzależnienie od paliw kopalnych. A ponurą rzeczywistością dla naszego kontynentu jest to, że energia z paliw kopalnych pozostanie najdroższą opcją w nadchodzących latach - zaznaczyła.

Tymczasem - według von der Leyen - Europa ma możliwości produkowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. Aby jednak to osiągnąć unijna sieć energetyczna potrzebuje modernizacji, przyspieszenia budowy nowych połączeń, lepszej integracji systemu energetycznego i zdolności magazynowania energii. Dlatego też, jak przypomniała von der Leyen, KE jeszcze w grudniu przedstawiła pakiet na rzecz europejskich sieci (ang. European Grids Package).

- Będę chciała wezwać współprawodawców do zatwierdzenia tego pakietu do wakacji - powiedziała szefowa KE dodając, że zachęca państwa Unii, aby wykorzystywały środki z funduszy spójności do inwestowania w elektryczność.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALI HAIDER

Ursula von der Leyen, paliwa, Surowce, Energetyka, Energia elektryczna, energia odnawialna
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
Ze świata
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
Z kraju
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
Ze świata
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" pokazał wyniki
Ze świata
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa
Moto
Budapeszt, Węgry
Wielkie wyzwania na Węgrzech. To będzie kluczowe dla nowego rządu
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
Tech
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
Tech
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
Z kraju
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
Dla firm
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
Ze świata
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Zmiany na rynku najmu. "To bardzo korzystny układ"
Nieruchomości
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Szef Banku Światowego: niedługo może brakować 800 milionów miejsc pracy
Ze świata
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Tajwański gigant z imponującym rekordem. Akcje poszybowały
Tech
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center
Ogromne spadki sprzedaży. Branża dóbr luksusowych pod kreską
Węgry, wybory
Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
shutterstock_2629465413
Od dziś nowe zasady kontroli L4. ZUS zyskuje kolejne uprawnienia
Dla pracownika
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy
Rynki
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw we wtorek. Tyle będą kosztować
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
Pieniądze
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
Ze świata
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
Ze świata
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen
Ze świata
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
Ze świata

