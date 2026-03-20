Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi

Scott Bessent
Hegseth: flota Iranu już nie istnieje
Źródło: TVN24
Scott Bessent powiedział, że administracja Donalda Trumpa rozważa zniesienie sankcji z około 140 milionów baryłek irańskiej ropy zgromadzonej na tankowcach. Minister finansów USA oskarżył też Chiny o wspieranie Iranu - największego sponsora terroryzmu.

Zniesienie sankcji z około 140 mln baryłek irańskiej ropy połączone z wcześniejszym zdjęciem sankcji z około 130 mln baryłek rosyjskiej ropy dałoby około 260 mln baryłek nadwyżki, wystarczającej na około trzy tygodnie przy obecnym deficycie podaży.

- W istocie użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi, aby utrzymać niską cenę przez najbliższe 10-14 dni, kontynuując kampanię - powiedział Bessent. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu zatwierdzono również największe w historii skoordynowane uwolnienie rezerw strategicznych – 400 mln baryłek.

Japonia gotowa zwiększyć wsparcie

Bessent wypowiedział się optymistycznie o współpracy z Japonią, której premier Sanae Takaichi złożyła wizytę w Białym Domu. Jak przypomniał, Japonia importuje 90-95 proc. ropy z Zatoki Perskiej i dysponuje jedną z trzech najlepszych marynarek wojennych na świecie, która posiada jedne z najlepszych zdolności w zakresie wykrywania i usuwania min. Bessent przekazał, że Tokio prawdopodobnie uwolni ze swoich rezerw strategicznych więcej ropy, niż wymagałoby tego skoordynowane działanie Międzynarodowej Agencji Energetycznej. - To dobry sojusznik, a relacje z prezydentem są bardzo dobre – powiedział.

Koalicja do ochrony żeglugi w cieśninie Ormuz

Minister finansów wyraził przekonanie, że z czasem kraje odnoszące korzyści z przepływu ropy przez cieśninę Ormuz dołączą do koalicji. - Byłbym zaskoczony, gdyby ostatecznie nie powstała jakaś globalna koalicja do eskortowania statków przez cieśninę Ormuz. Byłoby bardzo rozczarowujące, gdyby ci, którzy najbardziej z tego korzystają, nic nie zrobili – stwierdził. Zaznaczył jednocześnie, że sojusznicy azjatyccy i z NATO niekoniecznie muszą angażować się bezpośrednio w kampanię bombardowań - wystarczy udział w zabezpieczeniu żeglugi.

Ostre zarzuty wobec Chin

Bessent ostro skrytykował Pekin, zauważając, że Chiny kupowały 90-95 proc. irańskiej ropy, de facto "finansując głównego państwowego sponsora terroryzmu" i otrzymując w zamian zniżkę cenową. Jak zapowiedział, po zniesieniu sankcji z irańskiej ropy na wodzie surowiec trafi na rynek po cenach rynkowych i zostanie skierowany do Malezji, Singapuru, Indonezji, Japonii i Indii - "krajów, które zachowywały się właściwie" - zamiast do Chin. Minister finansów określił Chiny mianem "niewiarygodnego dostawcy", zaznaczając, że w trakcie konfliktu z Iranem Pekin wstrzymał cały eksport produktów rafineryjnych do reszty świata, pozostawiając kraje zależne od chińskiego paliwa lotniczego i innych produktów "na lodzie".

- Dlatego USA są zdeterminowane – nie chcemy decouplingu handlowego, ale potrzebujemy strategicznego decouplingu – powiedział Bessent.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

