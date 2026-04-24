Ze świata Szef Pentagonu: to dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Hegseth podczas briefingu w Pentagonie przekonywał także, że USA "prawie nie korzystają z cieśniny Ormuz".

Hegseth: czas jazdy na gapę się skończył

- Europa i Azja czerpały korzyści z naszej ochrony przez dziesięciolecia, ale czas jazdy na gapę się skończył - dodał.

Nawiązując do konferencji w Londynie z udziałem ok. 50 państw pod patronatem Wielkiej Brytanii i Francji, Hegseth określił europejskie inicjatywy jako "śmieszną konferencję", podczas której "siedzieli i rozmawiali o tym, że może kiedyś coś zrobią, jak się wszystko skończy".

- To nie są poważne działania - ocenił szef Pentagonu.

- To dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie. Albo macie możliwości, albo nie. W przeciwnym razie jesteście zdani na łaskę kraju takiego jak Iran, a jedynym krajem, który może coś z tym zrobić, są Stany Zjednoczone - przekonywał.

Szef Pentagonu: będziemy strzelać, by zniszczyć

Szef Pentagonu potwierdził, że prezydent Donald Trump upoważnił US Navy do niszczenia irańskich szybkich łodzi próbujących stawiać miny lub zakłócać żeglugę w cieśninie Ormuz. Zagroził przy tym, że USA będą uznawać dalsze umieszczanie min przez Iran jako pogwałcenie zawieszenia broni. Portal Axios podał w czwartek, że Iran rozmieścił w tym tygodniu dodatkowe miny.

- Jeśli Iran będzie stawiał miny lub w inny sposób zagrażać amerykańskiej żegludze handlowej albo siłom USA, będziemy strzelać, by zniszczyć. Bez wahania - powiedział Hegseth. Poinformował też, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej "został zredukowany do bandy piratów z flagą", a "ich prawdziwa marynarka leży na dnie Zatoki Perskiej".

Zapytany o doniesienia "Washington Post", według których Pentagon miał poinformować Kongres, że pełne rozminowanie cieśniny Ormuz może zająć nawet sześć miesięcy, Hegseth odmówił spekulacji na temat harmonogramu. Stwierdził, że artykuł opierał się na "kolejnym przecieku z zamkniętego, niejawnego posiedzenia", co uznał za niedopuszczalne.

- Jesteśmy pewni naszych zdolności do oczyszczenia wszelkich zidentyfikowanych min we właściwym czasie - powiedział minister, zachęcając jednocześnie inne państwa do włączenia się w wysiłek rozminowania.

Hegseth określił irańskie minowanie jako "lekkomyślne" i stanowiące naruszenie zawieszenia broni.

Amerykańska blokada cieśniny Ormuz

Hegseth powiedział, że blokada irańskich portów "rośnie i staje się globalna", a do tej pory 34 statki handlowe zawróciły po napotkaniu amerykańskich sił, a trzy irańskie statki zostały przechwycone. Zapowiedział, że w najbliższych dniach do operacji dołączy drugi lotniskowiec.

- Nikt nie wypływa z cieśniny Ormuz gdziekolwiek na świecie bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych - oświadczył Hegseth.

W wojnie USA i Izraela z Iranem trwa rozejm.

OGLĄDAJ: TVN24 HD