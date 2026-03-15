Ewakuacje z Bliskiego Wschodu. Resort podał dane

MSZ poinformowało w mediach społecznościowych, że w wylotach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru udzielono pomocy blisko 13 tysięcy osób, głównie Polakom, ale także obywatelom Unii Europejskiej i państw partnerskich.
Powroty. Dane MSZ
Resort wskazał, że organizowano i konwojowano grupy Polaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Podkreślono, że w sumie odbyło się 75 lotów, w tym 10 specjalnych.
"Prowadziliśmy też liczne interwencje u władz miejscowych, aby ułatwić przekraczanie granic, obsługę lotniskową oraz uzyskanie zgód na przeloty i lądowania samolotów" - dodano.
Przypomniano, że placówki MSZ na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni konfliktu pracowały w trybie kryzysowym.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie, m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.
Opracował Adrian Wróbel/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP