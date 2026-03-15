Ewakuacje z Bliskiego Wschodu. Resort podał dane

Radosław Sikorski o powrotach Polaków z Bliskiego Wschodu Źródło: TVN24

MSZ poinformowało w mediach społecznościowych, że w wylotach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru udzielono pomocy blisko 13 tysięcy osób, głównie Polakom, ale także obywatelom Unii Europejskiej i państw partnerskich.

Powroty. Dane MSZ

Resort wskazał, że organizowano i konwojowano grupy Polaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Podkreślono, że w sumie odbyło się 75 lotów, w tym 10 specjalnych.

Działamy od samego początku. 💪



Nasze placówki na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni pracowały w trybie kryzysowym.



Organizowaliśmy i konwojowaliśmy grupy naszych rodaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Dzięki temu pomogliśmy w… — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 14, 2026

"Prowadziliśmy też liczne interwencje u władz miejscowych, aby ułatwić przekraczanie granic, obsługę lotniskową oraz uzyskanie zgód na przeloty i lądowania samolotów" - dodano.

Przypomniano, że placówki MSZ na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni konfliktu pracowały w trybie kryzysowym.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie, m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.

Opracował Adrian Wróbel/kris