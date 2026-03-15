Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku

Donald Trump kontynuuje wojnę z Iranem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Irańska telewizja Press TV poinformowała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znany też jako Gwardia Rewolucyjna, wydał ostrzeżenie po ostrzale, w trakcie którego, w ciągu dwóch dni ginęli irańscy cywile. Byli pracownikami zatrudnionymi w zakładach niezwiązanych z produkcją broni.

Groźby Iranu

Portal Iran International podkreślił, że oświadczenie wskazuje na to, że Gwardia Rewolucyjna Iranu zamierza w najbliższych godzinach zaatakować przedsiębiorstwa powiązane ze Stanami Zjednoczonymi.

IRGC wezwał również cywilów do trzymania się z dala od firm, których akcje posiada USA.

W sobotę Iran po raz pierwszy zagroził atakiem na infrastrukturę cywilną w sąsiednim kraju, wzywając do ewakuacji trzech głównych portów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które - jak twierdził Teheran - były wykorzystywane przez armię amerykańską do przeprowadzania ataków na Iran - przypomniała agencja AP.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę upłynęły dwa tygodnie od rozpoczęcia wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi. Według danych ministerstwa zdrowia w Teheranie w tym czasie w wyniku działań armii obu państw zginęło ponad 1,2 tysiąca osób, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) szacuje natomiast, że około 3,2 miliona osób opuściło domy.

W efekcie irańskich ataków odwetowych w Izraelu śmierć poniosło co najmniej 12 osób, w krajach Zatoki Perskiej co najmniej 16, a straty amerykańskie to 13 osób, w tym siedmiu żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Michał Malinowski/kris