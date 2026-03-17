Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"

Jak przekazał reporterom w Genewie zastępca dyrektora wykonawczego WFP Carl Skau, prognozy wskazują na to, że 45 mln osób zostanie dotkniętych dotkliwym głodem z powodu wzrostu cen żywności, ropy naftowej, a także kosztów transportu. Jeśli do tego dojdzie, liczba osób mierzących się z głodem przekroczy obecny rekordowy poziom 318 mln w skali świata.
Konsekwencje blokady cieśniny Ormuz
- To oznaczałoby, że globalny indeks głodu osiągnąłby rekordowy poziom w historii. To straszna, straszna perspektywa – przyznał Skau.
Dodał, że "już przed tą wojną byliśmy w stanie poważnego (zagrożenia), ponieważ głód nigdy nie był tak dotkliwy jak teraz, zarówno pod względem liczby (osób), jak i skali (zjawiska)".
Trwający paraliż żeglugi w cieśninie Ormuz i rosnące ryzyko dla ruchu morskiego na Morzu Czerwonym zwiększają koszty energii, paliwa i nawozów, pogłębiając głód także poza regionem Bliskim Wschodu. Według analizy WFP najbardziej narażone są kraje Afryki Subsaharyjskiej i Azji ze względu na ich zależność od importu żywności i paliw.
Niedobory finansowania
Do wojny na Bliskim Wschodzie doszło w kontekście poważnych niedoborów finansowania, z którymi zmaga się m.in. WFP. Wiele państw-darczyńców ograniczyło swoje dotacje, koncentrując się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Sprawiło to, że WFP musi priorytetyzować swoje działania na wszystkich kontynentach.
Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.
