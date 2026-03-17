Widmo globalnej klęski głodu. "To straszna, straszna perspektywa"

Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Pułkownik Krawczyk: Amerykanie i Izraelczycy atakują krytyczne miejsca dla ekonomiczno-społecznego rozwoju Iranu
Jeśli wojna w Iranie potrwa do czerwca i jeśli ceny ropy utrzymają się na poziomie powyżej 100 dolarów za baryłkę, to światu grozi nowa klęska głodu - ostrzega Światowy Program Żywnościowy (WFP). Zagrożonych mogłoby być nawet 45 milionów osób.

Jak przekazał reporterom w Genewie zastępca dyrektora wykonawczego WFP Carl Skau, prognozy wskazują na to, że 45 mln osób zostanie dotkniętych dotkliwym głodem z powodu wzrostu cen żywności, ropy naftowej, a także kosztów transportu. Jeśli do tego dojdzie, liczba osób mierzących się z głodem przekroczy obecny rekordowy poziom 318 mln w skali świata.

Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"

Konsekwencje blokady cieśniny Ormuz

- To oznaczałoby, że globalny indeks głodu osiągnąłby rekordowy poziom w historii. To straszna, straszna perspektywa – przyznał Skau.

Dodał, że "już przed tą wojną byliśmy w stanie poważnego (zagrożenia), ponieważ głód nigdy nie był tak dotkliwy jak teraz, zarówno pod względem liczby (osób), jak i skali (zjawiska)".

Trwający paraliż żeglugi w cieśninie Ormuz i rosnące ryzyko dla ruchu morskiego na Morzu Czerwonym zwiększają koszty energii, paliwa i nawozów, pogłębiając głód także poza regionem Bliskim Wschodu. Według analizy WFP najbardziej narażone są kraje Afryki Subsaharyjskiej i Azji ze względu na ich zależność od importu żywności i paliw.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie
Niedobory finansowania

Do wojny na Bliskim Wschodzie doszło w kontekście poważnych niedoborów finansowania, z którymi zmaga się m.in. WFP. Wiele państw-darczyńców ograniczyło swoje dotacje, koncentrując się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Sprawiło to, że WFP musi priorytetyzować swoje działania na wszystkich kontynentach.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

IranGłódCieśnina OrmuzUSAIzraelKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
