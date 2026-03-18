Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"

"To regularna wojna energetyczna". Relacja Macieja Worocha z Dubaju
Irańska telewizja państwowa poinformowała, że w głównym zakładzie gazowym w Bandar Kangan nad Zatoką Perską wybuchł pożar, który miał być skutkiem ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela. Wstrzymane zostały dostawy gazu z Iranu do Iraku.

"Kilka chwil temu część zakładów gazowych (rafinerii South Pars, położonej w mieście portowym Bandar Kangan na południu Iranu) została trafiona pociskami amerykańsko-syjonistycznego wroga" - podała irańska telewizja, cytując zastępcę gubernatora prowincji Buszehr. Dodano, że na miejsce zdarzenia została wysłana straż pożarna.

Atak na największe złoże gazu na świecie

Również Reuters podał, że w środę doszło do uderzenia w ogromne irańskie złoże gazu Pars. "To pierwsze odnotowane ataki na irańską infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej w trakcie konfliktu amerykańsko-izraelskiego. To też poważna eskalacja, która skłoniła Teheran do ostrzeżenia sąsiadów, by zaczęli ewakuować swoje obiekty energetyczne" - napisała agencja.

O wstrzymaniu eksportu gazu do Iraku poinformował Reutersa wysoki rangą urzędnik iracki. Teheran zaspokaja od 33 do 40 proc. zapotrzebowania sąsiedniego państwa na gaz i energię elektryczną. Iran przekierował dostawy gazu na rynek krajowy.

O South Pars

Izraelskie media podały, że atak na South Pars został przeprowadzony przez Izrael za zgodą Stanów Zjednoczonych. Armia Izraela nie odpowiedziała dotychczas na prośby mediów o komentarz.

Jak przypomniała agencja AFP, South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

Według danych władz w Teheranie w 2025 r. dzienna produkcja gazu w rafinerii South Pars osiągnęła rekordowy poziom 730 mln metrów sześciennych.

W czerwcu 2025 r. to złoże gazu w Zatoce Perskiej zostało zaatakowane przez Izrael, co sprawiło, że w South Pars doszło do potężnej eksplozji i pożaru.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP

