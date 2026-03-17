Ze świata

To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"

Co czeka Iran po wojnie? "izolacja, problemy ekonomiczne i spektakularna klęska humanitarna"
Ceny gazu w Europie ponownie wzrosły po atakach Iranu na kluczowe obiekty energetyczne w Zatoce Perskiej - podają maklerzy. Eksperci przewidują, że podwyższony poziom notowań tego surowca może utrzymać się nawet do 2027 roku.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 51,90 euro za MWh, wyżej o 2,0 proc.

Iran nasilił ataki na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej i podpalił duże złoża gazu ziemnego, co jeszcze bardziej wywiera presję na coraz bardziej napiętą sytuację w dostawach paliw na świecie.

Prace na polu gazowym Shah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały wstrzymane, a władze badają szkody spowodowane pożarami wywołanymi poniedziałkowymi atakami dronów.

Czytaj też: Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Dostawy gazu wstrzymane

W Europie następuje przerwa w dostawach gazu ziemnego zaledwie kilka tygodni przed oficjalnym rozpoczęciem sezonowego zwiększania zapasów tego paliwa.

Kraje w regionie kończą tę zimę z mocno wyczerpanymi zbiornikami gazu ziemnego i będą zmuszone do większych zakupów paliwa przed kolejnym sezonem grzewczym.

"Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do Europy zmieni dynamikę przepływu LNG przez resztę tego roku" - napisali w rynkowej nocie analitycy Timera Energy.

Dodają, że początkowo wzrośnie popyt na gaz w Azji, w miarę uzupełniania utraconych dostaw tego paliwa z Kataru.

Dodali, że potem wystąpi silniejsze zapotrzebowanie na gaz w krajach Europy, które rozpoczną zatłaczanie gazu do swoich magazynów tego paliwa.

Trump: liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze

TVN24

Wysokie ceny pozostaną na dłużej

"Wysokie ceny gazu mogą spowodować spadek popytu na wrażliwych na ceny rynkach azjatyckich" - wskazali analitycy Timera Energy.

Analitycy HSBC Holdings prognozują, że ceny gazu ziemnego - ze względu na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie - mogą być w tym roku wyższe o 40 proc. niż to wcześniej oceniano i mogą pozostać wysokie do 2027 r.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie 29,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 42,0 proc. - wynika z danych firmy Gas Infrastructure Europe.

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Zobacz także:
Będą zmiany dla przedsiębiorców
To ma być koniec z niepotrzebnymi kolejkami w sądach. Wchodzą nowe przepisy
Prawo
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
Turystyka
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
Rynki
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
Ze świata
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
Turystyka
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet pod kreską. Nowe dane o deficycie
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Węgierski ekspert miał zbadać rurociąg. Odmówił w obawie przed poborem
Ze świata
złoto
NBP podał dane dotyczące złota
Unia Europejska flagi
Unia Europejska nałożyła sankcje na firmy z Chin i Iranu
Tech
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Duże podwyżki na horyzoncie. "Istotny potencjał rozlania się"
Handel
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
Ze świata
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
Nieruchomości
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Awaria w dużym banku. Problemy z aplikacją i płatnościami
Pożar Fudżajra
Strategiczny terminal w ogniu. Praca wstrzymana
Ze świata
Japonia, Tokio
Kryzys paliwowy. To największa operacja w historii kraju
Ze świata
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Trump grozi NATO. "Jeśli nie będzie odpowiedzi..."
Ze świata
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
Ze świata
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Ze świata
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Ze świata
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
Ze świata
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Ze świata
