Ze świata Dziewiąta noc nalotów USA na Iran. "Zostało im bardzo niewiele" Oprac. Wiktor Knowski |

USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"CENTCOM rozpoczęło dziś o godz. 19:00 czasu wschodnioamerykańskiego (pierwsza w nocy czasu polskiego - red.) nową falę ataków na Iran, już dziewiątą z rzędu" - podało Centralne Dowództwo USA w poście opublikowanym na platformie X. Wojsko amerykańskie oświadczyło, że ataki będą "nadal osłabiać irańskie zdolności wojskowe".

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026 Rozwiń

Irańska agencja informacyjna Tasnim podała w poniedziałek czasu lokalnego, że Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na kilka miast. Według irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i mediów państwowych wybuchy słyszano w kilku lokalizacjach w całym kraju.

"Siły CENTCOM przeprowadziły ataki na irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności, aby jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych przepływających przez cieśninę Ormuz" - przekazało Centralne Dowództwo USA. Ataki miały trwać trzy godziny i zakończyć się około godziny czwartej czasu polskiego.

- Iran poniósł bardzo, bardzo poważne straty. Pod względem militarnym stracili niemal wszystko. Zostało im bardzo niewiele - skomentował prezydent Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone "znów mocno ich uderzyły tej nocy".

Jak podała irańska państwowa agencja informacyjna IRNA, Iran wystrzelił nową serię rakiet z zachodniej prowincji Lorestan w kierunku "celów wroga". Nie przekazano jednak więcej szczegółów.

Eksplozje w cieśninie Ormuz

Brytyjska organizacja Maritime Trade Operations (UKMTO) poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o pożarze statku u wybrzeży Omanu w pobliżu cieśniny Ormuz. UKMTO podała, że do zdarzenia doszło osiem mil morskich na północny zachód od Kumzar, w północnej części Omanu. "Na chwilę obecną przyczyna pożaru nie została ustalona" - poinformowała UKMTO.

Antyamerykański bilbord w Teheranie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Natomiast Islamska Gwardia Rewolucyjna poinformowała o "eksplozji i unieruchomieniu" dwóch tankowców, które próbowały przepłynąć nieuznawaną przez Iran południową trasą przez cieśninę Ormuz - przekazał Reuters. Dodała, że do skorzystania z tej trasy miały zachęcić je siły zbrojne USA. W oświadczeniu nie podano żadnych szczegółów dotyczących nazw statków, bander, załóg ani ewentualnych ofiar.

Gwardia stwierdziła, że szlak wodny pozostanie niebezpieczny tak długo, jak długo będzie trwała "agresja" Stanów Zjednoczonych w regionie. Ponadto ostrzegła, że "przejście to nie będzie bezpieczne dla transportu produktów petrochemicznych, ani nawet jednej kropli ropy i gazu". Wezwała ona amerykańskie siły zbrojne do przygotowania się na "karną operację".

Rubio o rozmowach USA z Iranem

Do sytuacji w Iranie odniósł się sekretarz stanu USA Marco Rubio. - Stany Zjednoczone zawsze pozostają otwarte na rozwiązanie dyplomatyczne. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby rozmów z Iranem i będziemy je kontynuować. Jeśli pojawi się możliwość dialogu, z zadowoleniem ją wykorzystamy - zapewnił szef amerykańskiej dyplomacji.

- Iran nadal wysyła sygnały, że chce rozmawiać i negocjować, ale odpowiadamy na jego działania. A jego działania polegają na wystrzeliwaniu rakiet i wysyłaniu dronów przeciwko statkom, także dziś wieczorem - dodał przed odlotem do Manili, gdzie weźmie udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Straty USA rosną. "Nie mamy wystarczających zasobów"

Liczba ofiar śmiertelnych wśród sił zbrojnych USA wzrosła w ostatnich dniach do 17. Według dowództwa USA jeden żołnierz zginął w sobotę w północnym Iraku, a dwóch podczas piątkowych nalotów w Jordanii.

- Bardzo nam przykro, ale wiecie, ci wspaniali ludzie, ci wielcy patrioci... walczą tam, aby Iran nie mógł posiadać broni jądrowej - powiedział Trump dziennikarzom po powrocie do Waszyngtonu z finału mistrzostw świata w piłce nożnej.

Ataki na Iran, zdjęcie ujawnione przez wojsko USA 16 lipca Źródło zdjęcia: Reuters

- Stany Zjednoczone przygotowują się na szerszy konflikt - powiedział jeden z amerykańskich urzędników zaznajomiony w rozmowie z "Washington Post". Źródło gazety zaznaczyło jednak, że rozszerzenie działań USA będzie ograniczone z powodu kurczących się zapasów środków obrony powietrznej i amunicji dalekiego zasięgu, a także braku wystarczających możliwości szybkiego skierowania dodatkowych żołnierzy i samolotów do tego regionu. - Nie mamy wystarczających zasobów, aby bezpiecznie utrzymać prowadzenie operacji, i nie sądzę, żeby Biały Dom był tego świadomy - skwitował urzędnik.

USA wysyłają w rejon konfliktu myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii - podały w niedzielę amerykańskie media. Do regionu przerzucane są też powietrzne tankowce.

Apel ambasady USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie poinformowała, że Iran może zaatakować "nieokreślone lokalizacje" w stolicy państwa, Manamie. "Wzywamy wszystkich Amerykanów do zachowania czujności, stosowania się do poleceń lokalnych władz oraz zapoznania się z najnowszymi wytycznymi ambasady USA" - poinformowała ambasada w poście opublikowanym na platformie X, nie podając jednak dalszych szczegółów.

The U.S. Embassy has information to suggest that Iran may seek to target unspecified locations in central Manama. We urge all Americans to remain vigilant, follow local authorities’ instructions, and review the latest guidance from the U.S. Embassy. Read the full alert for more… pic.twitter.com/1DgrzIg162 — TravelGov (@TravelGov) July 20, 2026 Rozwiń

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Bahrajnie rozległy się syreny - poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.