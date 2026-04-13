Trump: jest to szybkie i brutalne

Trump napisał w mediach społecznościowych, że "irańska marynarka wojenna spoczywa na dnie morza, całkowicie zniszczona - 158 okrętów".

Wyjaśnił, że USA nie zaatakowały "jedynie niewielkiej liczby tak zwanych szybkich okrętów szturmowych", ponieważ nie uznano "ich za poważne zagrożenie".

"Ostrzeżenie: jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się choćby w najmniejszym stopniu do naszej BLOKADY, zostanie natychmiast WYELIMINOWANY przy użyciu tego samego systemu eliminacji, którego używamy przeciwko handlarzom narkotyków na łodziach na morzu. Jest to szybkie i brutalne" - napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social.

Dodał też, że "98,2 proc. narkotyków przywożonych do Stanów Zjednoczonych drogą morską zostało ZATRZYMANYCH".

Cieśnina Ormuz i blokada Trumpa

Ogłoszona przez Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała zacząć się o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Według twierdzeń Pentagonu z ubiegłego tygodnia, siły USA dotąd zniszczyły około połowy małych irańskich łodzi szturmowych. To one jednak stanowią jedno z głównych zagrożeń dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran zagroził, że żadne porty Zatoki Perskiej nie będą bezpieczne, jeśli zagrożone będą porty irańskie.

