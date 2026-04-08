Trump grozi cłami "ze skutkiem natychmiastowym"

"Kraj dostarczający broń do Iranu zostanie natychmiast obciążony cłem w wysokości 50 procent na wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień!" - ogłosił Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social.
Cła Trumpa
Donald Trump nie wymienił państw, o które chodzi, lecz głównymi dostawcami sprzętu wojskowego do Iranu są Rosja i Chiny.
Mimo ogłoszenia natychmiastowego wejścia w życie ceł jak dotąd nie został podpisany żaden dokument wykonawczy wprowadzający te taryfy.
Trump już wcześniej ogłaszał podobne cła - na państwa kupujące irańską ropę naftową - w wysokości 25 proc., które jednak nigdy nie zostały wprowadzone.
Ponadto, w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego, Trump stracił możliwość natychmiastowego nakładania ceł.
Trump o zawieszeniu broni z Iranem
Prezydent USA ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni, pod warunkiem że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny".
Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.
