Ze świata Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem.

- To wspaniała rzecz - powiedział w wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC.

Komentując te słowa rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że była to tylko "propozycja ze strony prezydenta", zaznaczając, że nie jest ostatecznym słowem prezydenta.

W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez cieśninę Ormuz. Nie taka jest nasza umowa!" - zaznaczył Trump.

W innym wpisie Trump skrytykował artykuł "Wall Street Journal" o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.

"W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic "przedwczesnego". Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu" - napisał Trump. "Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa" - zawyrokował.

Piątek to 42. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, a zarazem trzeci dzień ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa dwutygodniowego zawieszenia broni między Waszyngtonem i Teheranem. Trump poinformował o przyjęciu przedłożonej przez Pakistan propozycji na 90 minut przed upływem ultimatum, które dał Iranowi na otwarcie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Siły amerykańsko-izraelskie 28 lutego rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi przystąpił do atakowania Izraela i państw Zatoki Perskiej, uderzając w położone tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne, a także zamknął cieśninę Ormuz, odcinając eksport ropy i gazu z arabskich państw regionu, co spowodowało drastyczny wzrost cen tych surowców na świecie.

