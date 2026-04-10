Ze świata

Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"

Donald Trump
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
W serii wpisów w mediach społecznościowych Donald Trump skrytykował działania Iranu. Prezydent USA odniósł się do doniesień o pobieraniu opłat od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz i oskarżył Irańczyków o łamanie umowy o rozejmie.

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

Trump o cieśninie Ormuz

"Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz - niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Trump o pobieraniu opłat od tankowców
Trump o pobieraniu opłat od tankowców
Źródło: Truth Social

Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem.

- To wspaniała rzecz - powiedział w wywiadzie telefonicznym z telewizją ABC.

Komentując te słowa rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że była to tylko "propozycja ze strony prezydenta", zaznaczając, że nie jest ostatecznym słowem prezydenta.

Marcin Złotkowski

Blokada cieśniny Ormuz

W kolejnym poście na Truth Social Trump oskarżył Iran o łamanie warunków rozejmu poprzez utrzymywanie blokady cieśniny. Mimo zapowiedzi przywrócenia żeglugi przez Ormuz "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu" we wtorek, Teheran później ogłosił, że wstrzyma ruch morski ze względu na ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

"Iran wykonuje bardzo kiepską, niehonorową, jak powiedzieliby niektórzy, robotę, jeśli chodzi o pozwalanie ropie naftowej przepływać przez cieśninę Ormuz. Nie taka jest nasza umowa!" - zaznaczył Trump.

Trump o cieśninie Ormuz
Trump o cieśninie Ormuz
Źródło: Truth Social

"Przedwczesne" zwycięstwo

W innym wpisie Trump skrytykował artykuł "Wall Street Journal" o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.

"W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic "przedwczesnego". Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu" - napisał Trump. "Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa" - zawyrokował.

Maja Piotrowska

Wojna USA i Izraela z Iranem

Piątek to 42. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, a zarazem trzeci dzień ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa dwutygodniowego zawieszenia broni między Waszyngtonem i Teheranem. Trump poinformował o przyjęciu przedłożonej przez Pakistan propozycji na 90 minut przed upływem ultimatum, które dał Iranowi na otwarcie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Siły amerykańsko-izraelskie 28 lutego rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi przystąpił do atakowania Izraela i państw Zatoki Perskiej, uderzając w położone tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne, a także zamknął cieśninę Ormuz, odcinając eksport ropy i gazu z arabskich państw regionu, co spowodowało drastyczny wzrost cen tych surowców na świecie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
