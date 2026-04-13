Ze świata Trump: blokada się zaczęła Bartłomiej Ciepielewski

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że Iran chce zawrzeć porozumienie. Dodał, że nie zgodzi się na żadną umowę, która pozwoliłoby Teheranowi na posiadanie broni jądrowej. Jego zdaniem rozmowy utknęły w martwym punkcie w kwestiach jądrowych. Przekazał też, że rozpoczęła się blokada statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

Trump o rozmowach z Iranem

- Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę - powiedział Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego. - Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie - dodał.

Prezydent zaznaczył, że nigdy nie zgodzi się na to, by Iran zdobył broń jądrową. - Jeśli się na to nie zgodzą, nie będzie porozumienia. Nigdy nie będzie porozumienia. Iran nie będzie miał broni jądrowej, a my odzyskamy ten pył. Odzyskamy go. Albo dostaniemy go od nich, albo go sami weźmiemy - powiedział Trump, odnosząc się do irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, które znajdują się pod ziemią.

Pytany, czy w przypadku braku porozumienia zrealizuje swoją groźbę zniszczenia "całej cywilizacji", prezydent USA odparł, że nie chce tego komentować, lecz zaznaczył, że "nie będzie to dla nich przyjemne".

Trump o irańskich statkach

Trump potwierdził, że o godz. 16 czasu polskiego zaczęła się blokada irańskich portów i podał, że będą w niej uczestniczyć inne państwa. Zapowiedział, że poda te państwa we wtorek, choć zaznaczył też, że nie potrzebuje ich pomocy.

Prezydent USA napisał w mediach społecznościowych, że "irańska marynarka wojenna spoczywa na dnie morza, całkowicie zniszczona - 158 okrętów".

Wyjaśnił, że USA nie zaatakowały "jedynie niewielkiej liczby tak zwanych szybkich okrętów szturmowych", ponieważ nie uznano "ich za poważne zagrożenie".

"Ostrzeżenie: jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się choćby w najmniejszym stopniu do naszej BLOKADY, zostanie natychmiast WYELIMINOWANY przy użyciu tego samego systemu eliminacji, którego używamy przeciwko handlarzom narkotyków na łodziach na morzu. Jest to szybkie i brutalne" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Dodał, że "98,2 procent narkotyków przywożonych do Stanów Zjednoczonych drogą morską zostało ZATRZYMANYCH".

Trump o irańskich statkach Źródło: Truth Social

W kolejnym wpisie Trump napisał, że "wczoraj przez cieśninę Ormuz przepłynęły 34 statki, co stanowi zdecydowanie największą liczbę od czasu rozpoczęcia tego bezsensownego zamknięcia".

Trump o statkach Źródło: Truth Social

Cieśnina Ormuz i blokada Trumpa

Ogłoszona przez Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała zacząć się o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.

Według twierdzeń Pentagonu z ubiegłego tygodnia, siły USA dotąd zniszczyły około połowy małych irańskich łodzi szturmowych. To one jednak stanowią jedno z głównych zagrożeń dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran zagroził, że żadne porty Zatoki Perskiej nie będą bezpieczne, jeśli zagrożone będą porty irańskie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD