Ze świata

Komplikacje w cieśninie Ormuz

Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Skomplikowana sytuacja w cieśnienie Ormuz
Iran ponownie zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz. To odpowiedź na izraelski atak na Liban. W nocy ze środy na czwartek libański Hezbollah wznowił także ostrzał północnego Izraela.

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - ocenił w opublikowanym w nocy w mediach społecznościowych wpisie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane.

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Czerwone linie", których nie przekroczyli Amerykanie

Maja Piotrowska
Wymiana ciosów pomiędzy Izraelem i Libanem

W czwartek rano wspierany przez Teheran libański Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet na osiedle Manara w północnym Izraelu w odpowiedzi na "izraelskie naruszenia" rozejmu w postaci przeprowadzonego w środę przez izraelską armię najcięższego od początku konfliktu bombardowania Libanu, w którym zginęło ponad 250 osób.

"Ta odpowiedź będzie kontynuowana, dopóki nie ustanie izraelsko-amerykańska agresja przeciwko naszemu krajowi" - zapowiedziała grupa w oświadczeniu.

Izraelskie media poinformowały o przechwyceniu jednego pocisku.

W sobotę pierwsze rozmowy USA-Iran. Rzeczniczka Białego Domu o szczegółach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W sobotę pierwsze rozmowy USA-Iran. Rzeczniczka Białego Domu o szczegółach

TVN24

Ponowne zablokowanie cieśniny Ormuz

Jednocześnie Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela. Dane o ruchu morskim potwierdzają, że tranzyt ustał, a jeden z tankowców został zmuszony do zawrócenia.

Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń w sprawie dwutygodniowego rozejmu. Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu.

Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na piątek i sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało wstrzymać eskalację na Bliskim Wschodzie. Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu. 

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Otwarcie cieśniny Ormuz i "pomysł prezydenta"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt odniosła się do kwestii otwarcia blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Mimo zapowiedzi władz w Teheranie, że tranzyt przez cieśninę będzie koordynowany z irańskim wojskiem, Leavitt powiedziała, że Iran zgodził się na jej otwarcie. Twierdziła, że Iran co innego mówi publicznie, a co innego w zakulisowych rozmowach. Zapowiedziała też, że Trump będzie pilnował przestrzegania tych ustaleń przez Iran.

Pytana, jak żądanie "swobodnego, bezpiecznego i natychmiastowego otwarcia" cieśniny ma się do wypowiedzi Trumpa o możliwym pobieraniu opłat tranzytowych przez USA i Iran, Leavitt zaznaczyła, że jest to tylko "zgłoszony przez prezydenta pomysł", który nie został ostatecznie przyjęty.

OGLĄDAJ: Ministra edukacji: rodzice, szanujcie nauczycieli, oni wiedzą, co robią
09 0730 1na1 cl-0001

Ministra edukacji: rodzice, szanujcie nauczycieli, oni wiedzą, co robią

09 0730 1na1 cl-0001
Zobacz także:
GALA
Wybrano zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Sam Altman
OpenAI po porozumieniu z Pentagonem. Teraz możliwa umowa z NATO
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
warszawa shutterstock_2293177159
O tyle wzrosła polska gospodarka
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
Spór z Ukrainą eskaluje. Orban i Fico powołują komisję śledczą
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Nie ma zgody, ale i tak obowiązuje. Umowa z Mercosur zaczęła działać
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
warszawa ludzie ulica
Bezrobocie w górę. Nowe dane
ROBERT ‌FICO
Premier Słowacji grozi Ukrainie. Daje czas do poniedziałku
shutterstock_2689724839
Polska notuje miliardy euro deficytu. Udział w tym mają Chiny
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
herbata shutterstock_2565006745
Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana
Piotr Pogonowski
Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
gdansk choinka market galeria handlowa shutterstock_2236754341
Czy dzisiaj zrobimy większe zakupy?

