Trump grozi NATO. "Teraz zobaczymy"

Donald Trump
Donald Trump zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz
Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN
Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z "Financial Times" ostrzegł, że brak zaangażowania państw sojuszniczych w działania na rzecz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz może negatywnie wpłynąć na przyszłość NATO. - Jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, myślę, że to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO - stwierdził.

W rozmowie telefonicznej z gazetą Donald Trump zaapelował do państw europejskich o przyłączenie się do amerykańskich działań wojennych w Iranie. Zaznaczył, że Europa i Chiny, w odróżnieniu od USA, są silnie uzależnione od ropy z Zatoki Perskiej.

- To stosowne, żeby ci, którzy czerpią korzyści z cieśniny, pomogli zapewnić, by nie stało się tam nic złego - powiedział Trump. - Jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, myślę, że to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO - dodał.

"Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium"

Trump ponowił swoje wezwanie do przyłączenia się innych państw do operacji w cieśninie Ormuz podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze do Waszyngtonu. Jak powiedział, prowadzi rozmowy z "około siedmioma" krajami i choć podkreślał, że najwięcej ropy wypływającej z Zatoki Perskiej otrzymują Chiny, nie określił, czy Pekin jest wśród zainteresowanych krajów.

- Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić. Można by argumentować, że może w ogóle nie powinniśmy tam być, ponieważ jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej - mówił Trump.

- Ale robimy to. Robimy to prawie tak, jakbyśmy robili to z przyzwyczajenia, ale robimy to również dla bardzo dobrych sojuszników, których mamy na Bliskim Wschodzie - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iran reaguje na apel Trumpa

Iran reaguje na apel Trumpa

Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA

Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA

Trump: mamy coś, co nazywa się NATO

Trump wyraził w rozmowie z "Financial Times" pesymizm co do tego, czy sojusznicy odpowiedzą na jego apel. - Mamy coś, co nazywa się NATO. Byliśmy bardzo mili. Nie musieliśmy pomagać im z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. (...) Ale pomogliśmy im. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Bo od dawna mówię, że będziemy dla nich, ale oni nie będą dla nas. I nie jestem pewien, czy byliby - mówił gazecie.

Zapytany, jakiej pomocy oczekuje, Trump odpowiedział: cokolwiek będzie potrzebne. Argumentował, że sojusznicy powinni wysłać okręty do usuwania min, których Europa posiada znacznie więcej niż USA. Chciałby też "ludzi, którzy wyeliminują złych aktorów wzdłuż irańskiego brzegu", sugerując wysłanie europejskich oddziałów komandosów do zwalczania irańskich operacji z użyciem dronów i min morskich w Zatoce.

- Uderzamy w nich bardzo mocno. Nie zostało im nic poza robieniem drobnych kłopotów w cieśninie, ale ci ludzie czerpią z niej korzyści i powinni pomóc nam ją patrolować. My im pomożemy. Ale oni też powinni tam być. Potrzeba wielu ludzi, żeby pilnować niewielu - mówił Trump.

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Dowiedz się więcej:

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

Trump o NATO. "Od dawna mówię, że to ulica jednokierunkowa"

Trump wyraził szczególne niezadowolenie z postawy Wielkiej Brytanii. - Wielką Brytanię można uznawać za sojusznika numer jeden, najstarszego itd., ale kiedy poprosiłem ich, żeby przyszli, nie chcieli przyjść - zżymał się. - A kiedy w zasadzie wyeliminowaliśmy zagrożenia ze strony Iranu, powiedzieli: "no dobrze, wyślemy dwa okręty", a ja odpowiedziałem: "potrzebujemy tych okrętów, zanim wygramy, a nie po tym, jak wygramy" - relacjonował. - Od dawna mówię, że NATO to ulica jednokierunkowa - dodał.

Trump stwierdził, że ewentualne zagrożenie dla sojuszniczych jednostek w Zatoce byłoby minimalne, bo USA "zdziesiątkowały" Iran. Europejscy sojusznicy ponieśli już jednak straty w konflikcie, bo w czwartek w irańskim ataku dronowym w Iraku zginął francuski żołnierz. W niedzielę w bazie w Kuwejcie zniszczony został włoski samolot.

Trump ostrzegł też, że USA są gotowe do ponownych uderzeń na wyspę Chark, irański hub eksportu ropy. - Możemy to uderzyć w pięć minut. I nie mogą nic na to poradzić - przekonywał.

Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Dowiedz się więcej:

Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"

"Chiny również powinny pomóc"

Prezydent USA oznajmił też, że pomocy oczekuje również od Chin i że powinno to się zdarzyć przed planowaną wizytą w Pekinie pod koniec marca. Trump zaznaczył, że nie może czekać do końca marca, bo "dwa tygodnie to długo". Dodał, że wizyta może zostać przesunięta, lecz nie sprecyzował, o ile.

Jak zaznaczył dziennik, wypowiedzi Trumpa padły w dniu, gdy sekretarz skarbu Scott Bessent spotkał się w Paryżu ze swoim chińskim rozmówcą, wicepremierem He Lifengiem w sprawie przygotowań do szczytu.

- Myślę, że Chiny również powinny pomóc, ponieważ Chiny ‌pozyskują 90 proc. ropy z cieśniny - powiedział Trump gazecie, dodając, że wolałby poznać stanowisko Pekinu przed planowaną wizytą.

Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Dowiedz się więcej:

Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"

Wezwania Trumpa, odmowa Japonii i Australii

Trump już w sobotę wzywał przywódców do interwencji w cieśninie Ormuz, wyrażając nadzieję, że kraje takie jak Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania wyślą swoje jednostki w ten rejon.

W poniedziałek władze Japonii wykluczyły wysłanie okrętów wojennych. Podobne stanowisko przedstawiła Australia. Australijska minister transportu Catherine King zapowiedziała na antenie ABC, że jej kraj nie skieruje jednostek do cieśniny. – Wiemy, jak jest to niezwykle ważne, ale nie poproszono nas o to, ani w tym nie uczestniczymy - powiedziała.

Iran skutecznie zamknął cieśninę po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły na nią ataki ponad dwa tygodnie temu. Około jedna piąta światowego wydobycia ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego normalnie przepływa przez cieśninę Ormuz, wąski przesmyk wodny między Iranem a Omanem.

Opracowała Paulina Karpińska /lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Zobacz także:
26316033
"To niebezpieczny precedens". Bruksela ostro o decyzji Waszyngtonu
Cieśnina Ormuz
Trump zwiększa presję, ceny szybują
Rynki
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Robert Fico, Viktor Orban
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
shutterstock_2594879757
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Tech
shutterstock_2525172943
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
Nieruchomości
shutterstock_2459516807
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
Tech
shutterstock_2271641799
Jak zamożni opuszczają Bliski Wschód? Gotowi są zapłacić setki tysięcy dolarów
Turystyka
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Płatności nie będą możliwe. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
Z kraju
