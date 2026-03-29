Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Spór na szczycie irańskich władz

Izrael przechwycił nocną serię irańskich pocisków
Źródło: Reuters
Irański emigracyjny portal Iran International donosi, że rośnie poważny wewnętrzny spór pomiędzy prezydentem Iranu Masoudem Pezeszkianem a naczelnym dowódcą Gwardii Rewolucyjnej Ahmadem Wahidim. Ma być on związany z prowadzeniem wojny i atakami na państwa regionu.

Prezydent Iranu Masudem Pezeszkian skrytykował Gwardię Rewolucyjną (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC) za atakowanie sąsiednich krajów i podsycanie napięć w regionie, ostrzegając przed długoterminowymi skutkami takich działa dla Iranu.

Podkreślił również że bez zawieszenia broni irańska gospodarka może się całkowicie załamać w ciągu trzech-czterech tygodni - podały źródła cytowane przez irański portal.

Prezydent Iranu domagał się również, aby decyzje dotyczące wojny podejmował rząd, a nie Gwardia.

Kolejny atak na amerykańską bazę. Kilkunastu żołnierzy rannych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny atak na amerykańską bazę. Kilkunastu żołnierzy rannych

TVN24

Zarzuty Wahidima

Naczelny dowódca Gwardii Rewolucyjnej Ahmadem Wahidim nie zgodził się na to żądanie, a w odpowiedzi na żądania prezydenta zarzucił mu, że nie zdołał przeprowadzić w kraju reform strukturalnych, które - jak przekonywał - rozwiązałyby wiele problemów wewnątrzsystemowych przed wybuchem wojny.

Zdaniem Iran International osłabiona irańska gospodarka po czterech tygodniach wojny zmierza ku całkowitemu załamaniu. Ceny żywności rosną z godziny na godzinę, a niektóre podstawowe artykuły podrożały o co najmniej 50 proc. w porównaniu do cen sprzed wojny. Wprowadzona przez rząd blokada internetu sparaliżowała wiele usług. Zakłady produkcyjne borykają się z dotkliwymi brakami surowców, a system administracyjny kraju został poważnie osłabiony.

Z dużych miast w Iranie płyną doniesienia, że wiele bankomatów nie ma już gotówki lub nie działa, a bankowość internetowa w kilku dużych bankach jest zakłócana. Znaczna część pracowników administracji publicznej od początku roku nie dostaje regularnych wypłat - podał Iran International.

Według danych przytaczanych przez instytucje państwowe i część ekonomistów ponad 40 proc. populacji kraju żyje obecnie poniżej granicy ubóstwa.

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Zablokował też cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną transportowano około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP, EVGENIA NOVOZHENINA/POOL/PAP

Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zobacz także:
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
Nowe przepisy drogowe od poniedziałku
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Ze świata
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
Możliwe opóźnienia lotów i problemy z bagażem. Strajk na 12 lotniskach
Ze świata
Z Grindra, który jest przeznaczony dla mniejszości homoseksualnej, codziennie na całym świecie korzysta ponad 3,6 miliona osób
ZUS a pary jednopłciowe. Jest oświadczenie po ważnym wyroku
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
Ze świata
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
Ze świata
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
Ze świata
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
Tech
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
TVN24
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Z kraju
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech
Karol Nawrocki
Senat zdecydował jednogłośnie. Czas na ruch prezydenta
Z kraju
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Od kwietnia nowe zasady wyliczania emerytur
Dla seniora
Władimir Putin
Putin spotkał się z oligarchami. Miał prosić o wsparcie
Ze świata
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
Tech
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
Rynki
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
Moto
Zdawali egzaminy teoretyczne (zdjęcie ilustracyjne)
Minister zapowiada rewolucję w egzaminach na prawo jazdy
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

