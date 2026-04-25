Ze świata Iran "prowadzi grę długoterminową". USA mogą stracić cierpliwość

Blokada irańskich portów przez USA rozpoczęła się 13 kwietnia. Zdaniem ekspertów rynku ropy Iran może przetrzymać amerykańską blokadę jego portów. Natomiast prezydent USA Donald Trump utrzymuje, że Iran jest w stanie finansowej zapaści z powodu blokady.

Cierpliwość Iranu

Według agencji Kpler, która specjalizuje się w analizie handlu międzynarodowego, Iran zdołał w kwietniu eksportować 1,71 mln baryłek ropy dziennie, czyli więcej niż wynosiła średnia w 2025 roku, 1,68 mln baryłek dziennie.

Przy cenie surowca, która obecnie często przekracza 100 dolarów, ocenia się, że w ciągu minionego miesiąca Teheran zarobił co najmniej 4,97 mld dolarów - więcej niż przed wybuchem wojny z USA i Izraelem.

Dlatego zdaniem ekspertów "Iran ma ekonomiczne rezerwy, które pozwolą mu przetrzymać ograniczenia sprzedaży surowca. A jednym z najważniejszych powodów, dla którego USA zdecydowały się na blokadę morską była wola sparaliżowania tego eksportu" - relacjonuje portal Al-Dżazira.

Ekspert ośrodka Middle East Council on Global Affairs Frederic Schneider zwraca uwagę, że Iran posiada nadal duże rezerwy ropy przetrzymywane na zakotwiczonych tankowcach, poza regionem Bliskiego Wschodu. W lutym były one szacowane na 127 mln baryłek.

Niecierpliwość USA

Zdaniem Schneidera Iran był w pewnym stopniu przygotowany na konflikt i ewentualne zablokowanie portów. Teraz "wygląda na to, że prowadzi grę długoterminową". Ekspert dodaje, że to "Iran sygnalizuje, iż może być cierpliwy, a Trump okazuje zniecierpliwienie".

Ponadto, były ambasador USA w Bahrajnie Adam Ereli uważa, że irański reżim ma duże szanse, by przeczekać Trumpa i "wyczerpać cierpliwość amerykańskiej opinii publicznej".

Analityczka w firmie Kpler Muyu Xu podkreśliła, że Iran nadal ma możliwości magazynowania ropy. Przez kilka miesięcy będzie czerpał zyski ze sprzedaży ropy, która jest transportowana tankowcami.

W drodze do portów docelowych powinno być teraz między 160 mln a 183 mln baryłek irańskiej ropy. To może oznaczać, że Teheran będzie z niej czerpał zyski do sierpnia, a dla Trumpa - ze względu na politykę wewnętrzną - może to być zbyt odległy horyzont czasowy.

