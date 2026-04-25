Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Iran "prowadzi grę długoterminową". USA mogą stracić cierpliwość

|
ropa naftowa
Co z negocjacjami Iran-USA w Pakistanie? Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24
Pomimo amerykańskiej blokady irańskich portów, Iran nadal zarabia na eksporcie ropy. Co więcej, ma "polityczną wolę", by przeczekać te restrykcje i może je przetrzymać, podczas gdy cierpliwość USA może się wyczerpać - napisał w piątek portal telewizji Al-Dżazira, cytując analityków rynku ropy i dyplomatów.

Blokada irańskich portów przez USA rozpoczęła się 13 kwietnia. Zdaniem ekspertów rynku ropy Iran może przetrzymać amerykańską blokadę jego portów. Natomiast prezydent USA Donald Trump utrzymuje, że Iran jest w stanie finansowej zapaści z powodu blokady.

Cierpliwość Iranu

Według agencji Kpler, która specjalizuje się w analizie handlu międzynarodowego, Iran zdołał w kwietniu eksportować 1,71 mln baryłek ropy dziennie, czyli więcej niż wynosiła średnia w 2025 roku, 1,68 mln baryłek dziennie.

Przy cenie surowca, która obecnie często przekracza 100 dolarów, ocenia się, że w ciągu minionego miesiąca Teheran zarobił co najmniej 4,97 mld dolarów - więcej niż przed wybuchem wojny z USA i Izraelem.

Dlatego zdaniem ekspertów "Iran ma ekonomiczne rezerwy, które pozwolą mu przetrzymać ograniczenia sprzedaży surowca. A jednym z najważniejszych powodów, dla którego USA zdecydowały się na blokadę morską była wola sparaliżowania tego eksportu" - relacjonuje portal Al-Dżazira.

Ekspert ośrodka Middle East Council on Global Affairs Frederic Schneider zwraca uwagę, że Iran posiada nadal duże rezerwy ropy przetrzymywane na zakotwiczonych tankowcach, poza regionem Bliskiego Wschodu. W lutym były one szacowane na 127 mln baryłek.

Niecierpliwość USA

Zdaniem Schneidera Iran był w pewnym stopniu przygotowany na konflikt i ewentualne zablokowanie portów. Teraz "wygląda na to, że prowadzi grę długoterminową". Ekspert dodaje, że to "Iran sygnalizuje, iż może być cierpliwy, a Trump okazuje zniecierpliwienie".

Ponadto, były ambasador USA w Bahrajnie Adam Ereli uważa, że irański reżim ma duże szanse, by przeczekać Trumpa i "wyczerpać cierpliwość amerykańskiej opinii publicznej".

Analityczka w firmie Kpler Muyu Xu podkreśliła, że Iran nadal ma możliwości magazynowania ropy. Przez kilka miesięcy będzie czerpał zyski ze sprzedaży ropy, która jest transportowana tankowcami.

W drodze do portów docelowych powinno być teraz między 160 mln a 183 mln baryłek irańskiej ropy. To może oznaczać, że Teheran będzie z niej czerpał zyski do sierpnia, a dla Trumpa - ze względu na politykę wewnętrzną - może to być zbyt odległy horyzont czasowy.

OGLĄDAJ: Świętujemy urodziny TVN24. Dziś także w Kazimierzu Dolnym
IMG_0720

Świętujemy urodziny TVN24. Dziś także w Kazimierzu Dolnym
NA ŻYWO

IMG_0720
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ded Pixto/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
IranUSADonald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieRopa naftowa
Natalia Kieszek
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

