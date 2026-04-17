Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej
"Zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez Cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, na skoordynowanej trasie ogłoszonej wcześniej przez Organizację Portów i Morską Republiki Islamskiej Iranu" - napisał Abbas Araghchi w wpisie na platformie X.
Po ogłoszeniu irańskiego szefa resortu spraw zagranicznych ceny ropy spadły o około 10 procent.
Do decyzji irańskiego ministra spraw zagranicznych odniósł się prezydent USA Donald Trump podkreślając, że cieśnina Ormuz została "całkowicie odblokowana" i jest gotowa do pełnego ruchu.
"IRAN WŁAŚNIE OGŁOSIŁ, ŻE CIEŚNINA IRANU JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO PEŁNEGO RUCHU. DZIĘKUJĘ!" - napisał prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.
Zawieszenie broni między USA a Iranem zostało ogłoszone w nocy z 7 na 8 kwietnia i zgodnie z zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa ma obowiązywać przed dwa tygodnie.
W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni.
Amerykańska blokada bez zmian
Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Wcześniej Iran ogłosił otwarcie dla żeglugi cieśniny Ormuz na czas rozejmu z USA i Izraelem.
"CIEŚNINA ORMUZ JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO DZIAŁANIA I PEŁNEGO PRZEPŁYWU, ALE BLOKADA MORSKA BĘDZIE W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, TYLKO WOBEC IRANU, DO CZASU ZAKOŃCZENIA NASZEJ TRANSAKCJI Z IRANEM W 100 PROC. TEN PROCES POWINIEN PRZEBIEC BARDZO SZYBKO, PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW JEST JUŻ WYNEGOCJOWANA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.
Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.
Kluczowy szlak morski
Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Iran zgodził się na to, iż nigdy więcej nie zamknie cieśniny Ormuz. Według niego ten szlak wodny "nie będzie już więcej wykorzystywany jako broń przeciwko światu".
Źródło: PAP, Reuters
