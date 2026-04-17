Koncert Kanye'go Westa w Polsce odwołany
Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej

Ormuz – cieśnina
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Źródło: TVN24
Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył w piątek, że przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz jest całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, w następstwie zawarcia rozejmu w Libanie.

"Zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez Cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, na skoordynowanej trasie ogłoszonej wcześniej przez Organizację Portów i Morską Republiki Islamskiej Iranu" - napisał Abbas Araghchi w wpisie na platformie X.

Po ogłoszeniu irańskiego szefa resortu spraw zagranicznych ceny ropy spadły o około 10 procent.

Do decyzji irańskiego ministra spraw zagranicznych odniósł się prezydent USA Donald Trump podkreślając, że cieśnina Ormuz została "całkowicie odblokowana" i jest gotowa do pełnego ruchu.

"IRAN WŁAŚNIE OGŁOSIŁ, ŻE CIEŚNINA IRANU JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO PEŁNEGO RUCHU. DZIĘKUJĘ!" - napisał prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.

Źródło: Truth Social

Zawieszenie broni między USA a Iranem zostało ogłoszone w nocy z 7 na 8 kwietnia i zgodnie z zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa ma obowiązywać przed dwa tygodnie.

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni.

Amerykańska blokada bez zmian

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Wcześniej Iran ogłosił otwarcie dla żeglugi cieśniny Ormuz na czas rozejmu z USA i Izraelem.

"CIEŚNINA ORMUZ JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO DZIAŁANIA I PEŁNEGO PRZEPŁYWU, ALE BLOKADA MORSKA BĘDZIE W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, TYLKO WOBEC IRANU, DO CZASU ZAKOŃCZENIA NASZEJ TRANSAKCJI Z IRANEM W 100 PROC. TEN PROCES POWINIEN PRZEBIEC BARDZO SZYBKO, PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW JEST JUŻ WYNEGOCJOWANA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Źródło: Truth Social

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.

Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rekordowe przychody z ropy. Pierwszy taki miesiąc

Kluczowy szlak morski

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Iran zgodził się na to, iż nigdy więcej nie zamknie cieśniny Ormuz. Według niego ten szlak wodny "nie będzie już więcej wykorzystywany jako broń przeciwko światu".

Źródło: PAP, Reuters

Zobacz także:
pap_20251224_1GI
Setki milionów złotych strat. Śledztwo w sprawie Zondacrypto
Ormuz – cieśnina
Tak rynek zareagował na otwarcie cieśniny Ormuz
Rynki
social media shutterstock_2564867453
"Naprawdę dopracowany atak". Nowe oszustwo na popularnej platformie
Tech
Paliwa
"3 mld zł to jest oszczędność dla Polaków". Korzyści rządowego pakietu
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Jest termin wznowienia transportu ropy rurociągiem Przyjaźń
Ze świata
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
Handel
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle zapłacimy za paliwo w weekend. Są nowe ceny
Kryptowaluty
Sejm zdecydował o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach
Prawo
Donald Tusk w Sejmie
Tusk: to mrozi krew w żyłach
TVN24
claude sonnet ai shutterstock_2737162957
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
Tech
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Kolejne badania pokazują, że Polacy coraz rzadziej kupują te produkty
Handel
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Rekordowe wzrosty na nowojorskiej giełdzie. Reakcja na zwrot w konflikcie na Bliskim Wschodzie
Rynki
Tankowanie na stacji paliw
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Moto
shutterstock_2603188221
Wysoka wygrana w Lotto
Pieniądze
Obrady w Sejmie
Kolejna próba odrzucenia weta prezydenta
Andrzej Domański w Waszyngtonie
Trump o przyjaźni z Polską i zaproszeniu do G20. Domański: to jest coś, o czym marzyliśmy
Ze świata
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
Dają bon zamiast gotówki. Klienci kontra sieci handlowe
Handel
Samolot linii KLM
KLM odwołuje loty. Z powodu cen paliwa lotniczego
Turystyka
pap_20260410_24R
"Żaden kraj nigdy nie wyszedł ze strefy euro". Ten planuje dołączyć
Łukasz Figielski
Zondacrypto, kryptowaluty
Kolejne kłopoty Zondacrypto. Zaginiony klucz i pracownicy bez pensji
Tech
shutterstock_785511448_1
Fałszywe wezwania do zapłaty za wycieraczkami aut w całym kraju
chf franki szwajcarskie shutterstock_2132180969
TSUE i frankowicze. Ważne wyroki
Pieniądze
Lotnisko
Kończą się zapasy paliwa lotniczego. Co z lotami?
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant lotniczy zatrudnia setki nowych pracowników
Ze świata
Trójmiejska obwodnica w budowie. Kierowcy tkwią w korkach (zdjęcie ilustracyjne)
Magazyny pełne ropy, brakujące paliwo. Pięć lekcji z kryzysu
Maja Piotrowska, Wiktor Knowski
ludzie, ulica, przechodnie
Najnowsze dane o inflacji bazowej
Firma
Podwyżki dla pracowników w tylko w co czwartej firmie
Dla pracownika
Anthropic AI
"Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji". Nowy model AI pod lupą regulatorów
Tech
Negocjacje w Islamabadzie
Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania
Ze świata

