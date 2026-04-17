Ze świata Iran otwiera cieśninę Ormuz dla żeglugi handlowej

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

"Zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie, przepływ wszystkich statków handlowych przez Cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na pozostały okres zawieszenia broni, na skoordynowanej trasie ogłoszonej wcześniej przez Organizację Portów i Morską Republiki Islamskiej Iranu" - napisał Abbas Araghchi w wpisie na platformie X.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026 Rozwiń

Po ogłoszeniu irańskiego szefa resortu spraw zagranicznych ceny ropy spadły o około 10 procent.

Do decyzji irańskiego ministra spraw zagranicznych odniósł się prezydent USA Donald Trump podkreślając, że cieśnina Ormuz została "całkowicie odblokowana" i jest gotowa do pełnego ruchu.

"IRAN WŁAŚNIE OGŁOSIŁ, ŻE CIEŚNINA IRANU JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO PEŁNEGO RUCHU. DZIĘKUJĘ!" - napisał prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych.

Wpis Donalda Trumpa o odblokowaniu cieśniny Ormuz

Zawieszenie broni między USA a Iranem zostało ogłoszone w nocy z 7 na 8 kwietnia i zgodnie z zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa ma obowiązywać przed dwa tygodnie.

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozmawiał z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obaj przywódcy zgodzili się na 10-dniowe zawieszenie broni.

Amerykańska blokada bez zmian

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy. Wcześniej Iran ogłosił otwarcie dla żeglugi cieśniny Ormuz na czas rozejmu z USA i Izraelem.

"CIEŚNINA ORMUZ JEST CAŁKOWICIE OTWARTA I GOTOWA DO DZIAŁANIA I PEŁNEGO PRZEPŁYWU, ALE BLOKADA MORSKA BĘDZIE W PEŁNI OBOWIĄZYWAĆ, TYLKO WOBEC IRANU, DO CZASU ZAKOŃCZENIA NASZEJ TRANSAKCJI Z IRANEM W 100 PROC. TEN PROCES POWINIEN PRZEBIEC BARDZO SZYBKO, PONIEWAŻ WIĘKSZOŚĆ PUNKTÓW JEST JUŻ WYNEGOCJOWANA. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!” - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Wpis Donalda Trumpa o cieśninie Ormuz

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku.

Kluczowy szlak morski

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przez ten szlak przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela 28 lutego, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Iran zgodził się na to, iż nigdy więcej nie zamknie cieśniny Ormuz. Według niego ten szlak wodny "nie będzie już więcej wykorzystywany jako broń przeciwko światu".

