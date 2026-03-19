Iran odpowiada. Atak na ważne instalacje

Ataku Iranu na katarskie instalacje Źródło: TVN24

"Jeden z oddziałów operacyjnych w rafinerii należącej do KNPC Mina Abdullah został zaatakowany przez bezzałogowce. Wybuchł pożar" - powiadomił rząd Kuwejtu w serwisie X.

Irańskie ataki na rafinerie

Druga rafineria spółki, Mina Al-Ahmadi, również została wcześniej zaatakowana przez drona. Nikt nie doznał obrażeń - przekazał emigracyjny opozycyjny portal Iran International. Państwowa agencja KUNA poinformowała, że oba pożary ugaszono.

Iran ostrzelał także w czwartek rafinerię SAMREF w porcie Janbu na wybrzeżu Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej. Resort obrony w Rijadzie powiadomił, że trwa ocena szkód, nie podając jednak szczegółów - przekazał Reuters. Wcześniej ministerstwo poinformowało, że został przechwycony pocisk balistyczny wymierzony w port. Zaatakowana rafineria należy do saudyjskiego giganta naftowego Saudi Aramco i Mobil Yanbu Refining Company Inc., spółki zależnej ExxonMobil. Zakład znajduje się około 200 km na zachód od Medyny.

Rafineria SAMREF w Janbu, Arabia Saudyjska Źródło: Orbital Horizon Copernicus Sentinel Data 2019/Gallo Images/Getty Imagesv

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Czwartek jest 20. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt rozpoczął się 28 lutego nalotami Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami na Izrael i państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne, zwłaszcza lotniska i infrastrukturę petrochemiczną. Nocne irańskie ataki spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw.

Opracował Jan Sowa/kris