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Ze świata

Iran niewzruszony. "Nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie"

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Teheran, Iran
Donald Trump o "końcu" porozumienia pokojowego z Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iran zamierza kontynuować eksport ropy naftowej bez zakłóceń mimo decyzji USA o zakończeniu 60-dniowego zawieszenia sankcji - donosi Reuters, powołując się na zapowiedź irańskiego ministra do spraw ropy Mohsena Paknedżada. Deklaracja Teheranu ma uspokoić obawy o wpływ amerykańskich restrykcji na dostawy surowca.

Minister ds. ropy naftowej Iranu Mohsen Paknedżad oznajmił we wtorek, że ministerstwo ropy naftowej utrzymywało mechanizmy opracowane w ciągu lat w celu obejścia sankcji USA i zachowało je w minionych tygodniach mimo zawieszenia restrykcji.

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Iran o eksporcie ropy

Oskarżył Waszyngton o złamanie tzw. memorandum o porozumieniu - wstępnej umowy między USA a Iranem - poprzez przywrócenie ograniczeń.

- Ponieważ struktury niezbędne do utrzymania irańskiego eksportu ropy naftowej zostały zachowane, eksport z tego kraju będzie kontynuowany jak dotychczas i nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie - zapewnił Paknedżad.

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Poziom eksportu ropy w czasie rozejmu

Agencja Bloomberga oceniła w poniedziałek, że w okresie zawieszenia sankcji Iran wyeksportował co najmniej 57 mln baryłek ropy naftowej. Z danych firm monitorujących sytuację na rynku paliw wynika, że Teheran wysyłał w tym czasie co najmniej 2,2 mln baryłek dziennie.

Rzeczywiste wolumeny mogą być większe, ponieważ Iran od dawna ukrywał ruch ładunków. Dostawy obejmowały ropę z irańskich instalacji eksportowych oraz ze statków zablokowanych w irańskich portach nad Zatoką Omańską.

Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone przywrócą blokadę statków wpływających i wypływających z irańskich portów. Zapowiedział również, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia "wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata".

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Teheran chce na stałe kontrolować cieśninę Ormuz

Agencja AFP przekazała we wtorek, że irański parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy dotyczącej "bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju cieśniny Ormuz i Zatoki Perskiej". Teheran chce zagwarantować sobie możliwość stałej kontroli ruchu przez szlak morski, którym przed wojną przepływało 20 proc. światowego eksportu ropy i gazy.

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Sprawowanie władzy nad Ormuzem umożliwia wywieranie nacisków zarówno na kraje arabskie eksportujące ropę, jak też na państwa, które ją kupują.

"Nadal stanowczo bronimy naszych 'czerwonych linii', szczególnie w odniesieniu do zarządzania cieśniną Ormuz. To pierwszy krok; kolejne środki są już w drodze" - napisał na portalu X deputowany Ibrahim Azizi, przewodniczący parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego. 

Źródło: PAP
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Tagi:
IranCieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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