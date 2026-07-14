Iran niewzruszony. "Nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie"
Minister ds. ropy naftowej Iranu Mohsen Paknedżad oznajmił we wtorek, że ministerstwo ropy naftowej utrzymywało mechanizmy opracowane w ciągu lat w celu obejścia sankcji USA i zachowało je w minionych tygodniach mimo zawieszenia restrykcji.
>>> Donald Trump o zawieszeniu broni z Iranem: skończyło się
Iran o eksporcie ropy
Oskarżył Waszyngton o złamanie tzw. memorandum o porozumieniu - wstępnej umowy między USA a Iranem - poprzez przywrócenie ograniczeń.
- Ponieważ struktury niezbędne do utrzymania irańskiego eksportu ropy naftowej zostały zachowane, eksport z tego kraju będzie kontynuowany jak dotychczas i nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie - zapewnił Paknedżad.
Poziom eksportu ropy w czasie rozejmu
Agencja Bloomberga oceniła w poniedziałek, że w okresie zawieszenia sankcji Iran wyeksportował co najmniej 57 mln baryłek ropy naftowej. Z danych firm monitorujących sytuację na rynku paliw wynika, że Teheran wysyłał w tym czasie co najmniej 2,2 mln baryłek dziennie.
Rzeczywiste wolumeny mogą być większe, ponieważ Iran od dawna ukrywał ruch ładunków. Dostawy obejmowały ropę z irańskich instalacji eksportowych oraz ze statków zablokowanych w irańskich portach nad Zatoką Omańską.
Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone przywrócą blokadę statków wpływających i wypływających z irańskich portów. Zapowiedział również, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia "wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata".
Teheran chce na stałe kontrolować cieśninę Ormuz
Agencja AFP przekazała we wtorek, że irański parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy dotyczącej "bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju cieśniny Ormuz i Zatoki Perskiej". Teheran chce zagwarantować sobie możliwość stałej kontroli ruchu przez szlak morski, którym przed wojną przepływało 20 proc. światowego eksportu ropy i gazy.
>>> Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Sprawowanie władzy nad Ormuzem umożliwia wywieranie nacisków zarówno na kraje arabskie eksportujące ropę, jak też na państwa, które ją kupują.
"Nadal stanowczo bronimy naszych 'czerwonych linii', szczególnie w odniesieniu do zarządzania cieśniną Ormuz. To pierwszy krok; kolejne środki są już w drodze" - napisał na portalu X deputowany Ibrahim Azizi, przewodniczący parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego.