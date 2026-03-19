Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru

Katar stracił 17 procent potencjału eksportowego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w wyniku irańskich ataków. Roczne szkody szacuje się na 20 miliardów dolarów z tytułu utraconego dochodu - poinformował prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi. Dodał, że oznacza to, iż dostawy do Europy i Azji są zagrożone.

Al-Kaabi przekazał, że w atakach uszkodzone zostały dwa z 14 katarskich pociągów do przewozu LNG i jeden z dwóch zakładów skraplania gazu ziemnego. Niezbędna naprawa potrwa 3-5 lat, uniemożliwiając eksport 12,8 mln ton LNG rocznie.

"Wydarzenia na drugim końcu świata mogą odbić się na Polsce"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wydarzenia na drugim końcu świata mogą odbić się na Polsce"

Maja Piotrowska

Długoterminowe dostawy zagrożone

- W najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że Katar – i cały region - może zostać w taki sposób zaatakowany, do tego przez bratnie państwo muzułmańskie podczas ramadanu – powiedział. Al-Kaabi nie wykluczył, że ze względu na uszkodzenie dwóch pociągów QatarEnergy będzie zmuszony ogłosić niemożność wywiązania się z długoterminowych umów (do 5 lat) na dostawy LNG do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin z powodu siły wyższej.

Atak na Ras Laffan

W środę Iran zaatakował kluczową instalację gazową w katarskim Ras Laffan. Katar potępił atak, stwierdzając, że stanowi on "bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa narodowego kraju. "Iran uparcie celuje w Katar i jego sąsiednie państwa, co stanowi nieodpowiedzialne działanie" - dodało katarskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Ras Laffan, położone 80 km na północ od Dohy, jest centrum przemysłu energetycznego i mieści wiele międzynarodowych firm.

Obiekt w Ras Laffan, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG). W 2025 roku QatarEnergy wyeksportował 80,97 miliona ton LNG.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Czwartek jest 20. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt rozpoczął się 28 lutego nalotami Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami na Izrael i państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne, zwłaszcza lotniska i infrastrukturę petrochemiczną. Nocne irańskie ataki spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PaPicasso/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KatarBliski WschódGaz ziemnyLNGKonflikty zbrojne Iranu
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

