"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru

Al-Kaabi przekazał, że w atakach uszkodzone zostały dwa z 14 katarskich pociągów do przewozu LNG i jeden z dwóch zakładów skraplania gazu ziemnego. Niezbędna naprawa potrwa 3-5 lat, uniemożliwiając eksport 12,8 mln ton LNG rocznie.

Długoterminowe dostawy zagrożone

- W najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że Katar – i cały region - może zostać w taki sposób zaatakowany, do tego przez bratnie państwo muzułmańskie podczas ramadanu – powiedział. Al-Kaabi nie wykluczył, że ze względu na uszkodzenie dwóch pociągów QatarEnergy będzie zmuszony ogłosić niemożność wywiązania się z długoterminowych umów (do 5 lat) na dostawy LNG do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin z powodu siły wyższej.

Atak na Ras Laffan

W środę Iran zaatakował kluczową instalację gazową w katarskim Ras Laffan. Katar potępił atak, stwierdzając, że stanowi on "bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa narodowego kraju. "Iran uparcie celuje w Katar i jego sąsiednie państwa, co stanowi nieodpowiedzialne działanie" - dodało katarskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Ras Laffan, położone 80 km na północ od Dohy, jest centrum przemysłu energetycznego i mieści wiele międzynarodowych firm.

Obiekt w Ras Laffan, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG). W 2025 roku QatarEnergy wyeksportował 80,97 miliona ton LNG.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Czwartek jest 20. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt rozpoczął się 28 lutego nalotami Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami na Izrael i państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne, zwłaszcza lotniska i infrastrukturę petrochemiczną. Nocne irańskie ataki spowodowały gwałtowny wzrost cen paliw.

Opracowała Alicja Skiba/kris