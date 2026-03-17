Doradca Białego Domu: tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę Ormuz

Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium Źródło: Reuters

Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Świadoma decyzja USA

- Tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę i myślę, że to znak, jak niewiele pozostało Iranowi - powiedział Hassett w wywiadzie dla CNBC.

Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej nie wyjaśnił, o jakich statkach mówił, lecz w ostatnich dniach przez cieśninę przepłynęło kilka tankowców i innych statków, które miały uzyskać pozwolenie irańskich władz - w tym tankowce związane z Chinami, Indiami oraz statki irańskie. W poniedziałek minister finansów Scott Bessent powiedział, że USA świadomie pozwalają Iranowi na eksport swojej ropy naftowej, by zmniejszyć presję cenową na globalnym rynku.

W wywiadzie dla CNBC Hassett powtórzył stanowisko administracji Donalda Trumpa, że wojna powinna zakończyć się w ciągu tygodni, a nie miesięcy, zaś po jej zakończeniu ceny ropy zaczną spadać.

Tymczasem Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz: zniesienie wszystkich nałożonych na kraj sankcji, zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w krajach regionu Zatoki Perskiej, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów oraz rozwój handlu w walutach innych niż dolar, z preferowanym chińskim juanem.

Jeśli te warunki zostaną spełnione, Iran wznowi żeglugę przez cieśninę Ormuz - poinformowała we wtorek irańska agencja prasowa Tasnim.

Trump o cieśninie Ormuz

Do zablokowania tego kluczowego dla transportu m.in. ropy i nawozów szlaku odniósł się we wtorek również prezydent Trump. - Już niedługo statki będą mogły przepłynąć przez cieśninę Ormuz - zapowiedział.

Cieśnina Ormuz

Relacje z krajami azjatyckimi

Hassett przyznał, że Waszyngton z niepokojem obserwuje sygnały, iż kraje azjatyckie mogą ograniczać eksport przetworzonych produktów naftowych do USA, zabezpieczając własne dostawy energii. Zapewnił jednak, że administracja USA ma na to plan.

W kontekście relacji z Pekinem dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej ocenił, że interesy obu mocarstw są zbieżne, ponieważ oba kraje dążą do stabilnego światowego rynku ropy. Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek przełożenie spotkania z przewodniczącym Xi Jinpingiem - planowanego na koniec marca - by skupić się na sytuacji w Iranie. Hassett wyraził nadzieję, że po zakończeniu wojny Chiny "wyrażą pewną wdzięczność".

Kryzys na rynku nawozów

Doradca poinformował również, że administracja poszukuje alternatywnych źródeł nawozów sztucznych w obliczu zakłóceń dostaw spowodowanych wojną - m.in. z Wenezueli i Maroka. - Wydaliśmy licencje dla Wenezueli na zwiększenie produkcji nawozów. Prowadziliśmy rozmowy z Marokiem - powiedział, określając te działania jako "polisę ubezpieczeniową" dla amerykańskich rolników.

Ceny nawozów azotowych wzrosły w ostatnich tygodniach o ponad jedną trzecią po odcięciu dostaw z regionu Zatoki Perskiej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaproponowała rozwiązanie wzorowane na porozumieniu czarnomorskim, które umożliwiło eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne w czasie wojny. Kallas poinformowała, że rozmawiała o tym z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "ONZ nad tym pracuje" - oznajmiła.

Opracował Wiktor Knowski/ads