Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Dwa statki próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormuz, ale po ostrzeżeniu ze strony Iranu - zawróciły. To kolejna odsłona konfliktu na Bliskim Wschodzie, która obrazuje trudną sytuację w tym kluczowym dla świata szlaku transportowym.

Jak podała agencja prasowa Tasnim, armia irańska zmusiła w niedzielę do zawrócenia z trasy przez cieśninę Ormuz dwa tankowce przewożące ropę naftową; załogom tych jednostek wysłano ostrzeżenia - napisał Reuters.

Zawrócenie statków pływających pod banderami Botswany i Angoli było, według strony irańskiej, rezultatem trwającej amerykańskiej blokady morskiej, która została nałożona na Iran.

Trudna sytuacja w cieśninie Ormuz

Stany Zjednoczone wprowadziły tę blokadę 13 kwietnia. Od tego czasu, do soboty włącznie, siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów lub wypływające z Iranu - podała agencja Reuters, powołując się na komunikat amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM).

Zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie uwięziło ponad 600 statków w Zatoce Perskiej, a armatorzy wstrzymują kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran.

Termin otwarcia cieśniny dla żeglugi nie jest znany. Mimo tego, od piątku do soboty co najmniej osiem tankowców z ropą i gazem przepłynęło przez Ormuz - przekazała katarska telewizja Al-Dżazira.

Źródło: PAP/Michał Czernek
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
IranUSABliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

