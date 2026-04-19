Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
Jak podała agencja prasowa Tasnim, armia irańska zmusiła w niedzielę do zawrócenia z trasy przez cieśninę Ormuz dwa tankowce przewożące ropę naftową; załogom tych jednostek wysłano ostrzeżenia - napisał Reuters.
Zawrócenie statków pływających pod banderami Botswany i Angoli było, według strony irańskiej, rezultatem trwającej amerykańskiej blokady morskiej, która została nałożona na Iran.
Trudna sytuacja w cieśninie Ormuz
Stany Zjednoczone wprowadziły tę blokadę 13 kwietnia. Od tego czasu, do soboty włącznie, siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów lub wypływające z Iranu - podała agencja Reuters, powołując się na komunikat amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM).
Zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie uwięziło ponad 600 statków w Zatoce Perskiej, a armatorzy wstrzymują kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran.
Termin otwarcia cieśniny dla żeglugi nie jest znany. Mimo tego, od piątku do soboty co najmniej osiem tankowców z ropą i gazem przepłynęło przez Ormuz - przekazała katarska telewizja Al-Dżazira.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters