Ze świata Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie

Jak podała agencja prasowa Tasnim, armia irańska zmusiła w niedzielę do zawrócenia z trasy przez cieśninę Ormuz dwa tankowce przewożące ropę naftową; załogom tych jednostek wysłano ostrzeżenia - napisał Reuters.

Zawrócenie statków pływających pod banderami Botswany i Angoli było, według strony irańskiej, rezultatem trwającej amerykańskiej blokady morskiej, która została nałożona na Iran.

Trudna sytuacja w cieśninie Ormuz

Stany Zjednoczone wprowadziły tę blokadę 13 kwietnia. Od tego czasu, do soboty włącznie, siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów lub wypływające z Iranu - podała agencja Reuters, powołując się na komunikat amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM).

Zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie uwięziło ponad 600 statków w Zatoce Perskiej, a armatorzy wstrzymują kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran.

Termin otwarcia cieśniny dla żeglugi nie jest znany. Mimo tego, od piątku do soboty co najmniej osiem tankowców z ropą i gazem przepłynęło przez Ormuz - przekazała katarska telewizja Al-Dżazira.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz Źródło: PAP/Michał Czernek

