Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa

"Masowiec NJ Earth, należący do greckiego armatora, przepłynął przez cieśninę o godz. 8.44 czasu uniwersalnego (godz. 10.44 w Polsce), podczas gdy Dayton Beach, pływający pod liberyjską banderą, przeszedł (tamtędy) wcześniej, o godz. 6.59 czasu uniwersalnego (godz. 8.59 w Polsce), wkrótce po wypłynięciu z portu Bandar Abbas o godz. 5.28 czasu uniwersalnego (godz. 7.28 w Polsce)" - podał MarineTraffic w serwisie X.
Zawieszenie broni w Iranie
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Teheran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".
Cieśnina Ormuz
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Władze w Teheranie odpowiedziały atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.
Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.
Źródło: PAP
