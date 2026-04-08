Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa

Ceny ropy po ogłoszeniu zawieszenia broni przez Trumpa Źródło: TVN24

"Masowiec NJ Earth, należący do greckiego armatora, przepłynął przez cieśninę o godz. 8.44 czasu uniwersalnego (godz. 10.44 w Polsce), podczas gdy Dayton Beach, pływający pod liberyjską banderą, przeszedł (tamtędy) wcześniej, o godz. 6.59 czasu uniwersalnego (godz. 8.59 w Polsce), wkrótce po wypłynięciu z portu Bandar Abbas o godz. 5.28 czasu uniwersalnego (godz. 7.28 w Polsce)" - podał MarineTraffic w serwisie X.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026 Rozwiń

Zawieszenie broni w Iranie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Teheran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Cieśnina Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Władze w Teheranie odpowiedziały atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz

