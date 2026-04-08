Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa

Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Ceny ropy po ogłoszeniu zawieszenia broni przez Trumpa
Źródło: TVN24
W środę przez cieśninę Ormuz przepłynęły dwa pierwsze statki - podał serwis MarineTraffic. Do wznowienia ruchu doszło po tym, jak prezydent USA Donald Trump zaakceptował pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni, uzależnioną od otwarcia szlaku przez Iran.

"Masowiec NJ Earth, należący do greckiego armatora, przepłynął przez cieśninę o godz. 8.44 czasu uniwersalnego (godz. 10.44 w Polsce), podczas gdy Dayton Beach, pływający pod liberyjską banderą, przeszedł (tamtędy) wcześniej, o godz. 6.59 czasu uniwersalnego (godz. 8.59 w Polsce), wkrótce po wypłynięciu z portu Bandar Abbas o godz. 5.28 czasu uniwersalnego (godz. 7.28 w Polsce)" - podał MarineTraffic w serwisie X.

Zawieszenie broni w Iranie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Teheran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

"Jeżeli nie zrobią tego samego...". Vance o Trumpie i "pogrywaniu"

Cieśnina Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Władze w Teheranie odpowiedziały atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Benoit Tessier / Reuters / Forum

IranCieśnina OrmuzDonald TrumpUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódRopa naftowa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
