Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia

Rejsy do Iranu zawiesiły między innymi Lufthansa, Turkish Airlines, flydubai, AJet, Pegasus Airlines, Qatar Airways oraz Austrian Airlines - podała amerykańska telewizja Fox News.
Protesty w Iranie
W Iranie od 15 dni trwają masowe antyrządowe demonstracje. Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka (HRANA), organizacja pozarządowa z siedzibą w USA, powiadomiła w nocy z soboty na niedzielę, że potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych manifestacji w Iranie wynosi obecnie 116.
Faktyczna liczba zabitych jest jednak trudna do ustalenia ze względu na wprowadzone przez władze w Teheranie ograniczenia w dostępie do internetu.
Będzie interwencja USA?
Izrael jest w stanie wysokiej gotowości na wypadek ewentualnej interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie - podała w niedzielę agencja Reuters, powołując się na trzy izraelskie źródła posiadające wiedzę na ten temat.
Możliwość takiej interwencji miał poruszyć w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.
Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf zagroził w niedzielę, że jeśli Waszyngton zdecyduje się na działania zbrojne wobec Iranu, Teheran uzna za uzasadnione cele amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie oraz obiekty w Izraelu.
Autorka/Autor: mp/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News