Rosja podpisze atomową umowę z Iranem

Iran i Rosja podpiszą w najbliższych dniach umowę na budowę nowych elektrowni atomowych - podała agencja Reutera. Nowe elektrownie w Iranie mają generować łącznie 20 tysięcy megawatów energii. Irański wiceprezydent Mohammad Eslami w poniedziałek rozpoczął wizytę w Moskwie.

W tym tygodniu Teheran i Moskwa podpiszą umowę na budowę nowych elektrowni jądrowych - podała agencja Reutera, powołując się na słowa Mohammada Eslamiego, szefa krajowej agencji atomowej i wiceprezydenta Iranu. Tego samego dnia Eslami przybył do Rosji. W rozmowie z państwowymi irańskimi mediami dodał, że porozumienie będzie dotyczyło budowy łącznie ośmiu elektrowni jądrowych w Iranie.

Reuters zauważa, że obecnie Iran ma tylko jedną działającą elektrownię jądrową w mieście Buszehr, która została zbudowana przez Rosjan i ma moc około 1 GW. Kraj ten często doznaje niedoborów energii elektrycznej. Do 2040 roku chce zaś osiągnąć moc 20 GW wytwarzaną z energetyki jądrowej, co miałoby rozwiązać problem niedoboru energii, dodaje agencja.

Irańska agencja Tasnim podała, powołując się na słowa wiceprezydenta, że pewne umowy w sprawie budowy elektrowni zostały już podpisane, nie sprecyzowała jednak jakie.

Eslami przekazał, że podczas wizyty w Rosji ma zamiar odwiedzić fabryki i instytuty naukowe, by wzmocnić współpracę naukową i edukacyjną pomiędzy tymi krajami.

Program nuklearny Iranu

Zachodnie rządy oskarżają Teheran o nieprzestrzeganie porozumienia z 2015 roku zawartego z mocarstwami światowymi, którego celem było uniemożliwienie mu opracowania broni jądrowej. Iran zaprzecza zamiarom pozyskania takiej broni, choć intensywnie wzbogaca uran znacznie powyżej poziomów potrzebnych do cywilnych zastosowań. Rosja twierdzi, że popiera prawo Teheranu do pokojowej energii jądrowej.

Według szacunków przytoczonych przez brytyjski dziennik "Financial Times", Iran posiada 408 kg uranu wzbogaconego do poziomu wyższego, niż stosowany w celach cywilnych. Co najmniej część irańskich zapasów wzbogaconego uranu wciąż znajduje się pod gruzami budynków zbombardowanych w czerwcu przez Izrael i USA.

13 czerwca Izrael rozpoczął intensywne bombardowanie irańskich obiektów nuklearnych i wojskowych. Stany Zjednoczone zakończyły konflikt atakami na irańskie instalacje nuklearne w Isfahanie, Natanz i Fordo, przeprowadzanymi 22 czerwca za pomocą bombowców dalekiego zasięgu i pocisków odpalanych z okrętów podwodnych. 24 czerwca zawarto zawieszenie broni.

