"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega

Linie lotnicze odwołują loty na Bliski Wschód Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

WYDANIE SPECJALNE: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+

RELACJA: USA dołączają do Izraela. Iran odpowiada na ataki

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Unijna agencja ostrzega

EASA, która zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa dla operatorów lotniczych UE, zaleciła, by nie prowadzili oni operacji w przestrzeni powietrznej objętej interwencją na wszystkich pułapach lotów.

Agencja podkreśliła w oświadczeniu, że prawdopodobne jest wystąpienie działań odwetowych przeciwko USA i Izraelowi w regionie. To spowoduje - jak zaznaczyła agencja - dodatkowe wysokie ryzyko dla przestrzeni powietrznej nie tylko Iranu, ale też państw sąsiednich, w których znajdują się bazy wojskowe USA lub które w inny sposób są dotknięte działaniami wojennymi i powiązanymi działaniami wojskowymi, w tym przechwytywaniem.

"Biorąc pod uwagę obecne i przewidywane zmiany, istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej objętej interwencją" - oświadczyła EASA.

Czytaj też: "Dzień, w którym nie ma notowań". Taka może być reakcja

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris