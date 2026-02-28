"Wysokie ryzyko". Unijna agencja ostrzega

WYDANIE SPECJALNE: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+
RELACJA: USA dołączają do Izraela. Iran odpowiada na ataki
Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.
Unijna agencja ostrzega
EASA, która zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa dla operatorów lotniczych UE, zaleciła, by nie prowadzili oni operacji w przestrzeni powietrznej objętej interwencją na wszystkich pułapach lotów.
Agencja podkreśliła w oświadczeniu, że prawdopodobne jest wystąpienie działań odwetowych przeciwko USA i Izraelowi w regionie. To spowoduje - jak zaznaczyła agencja - dodatkowe wysokie ryzyko dla przestrzeni powietrznej nie tylko Iranu, ale też państw sąsiednich, w których znajdują się bazy wojskowe USA lub które w inny sposób są dotknięte działaniami wojennymi i powiązanymi działaniami wojskowymi, w tym przechwytywaniem.
"Biorąc pod uwagę obecne i przewidywane zmiany, istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej objętej interwencją" - oświadczyła EASA.
Czytaj też: "Dzień, w którym nie ma notowań". Taka może być reakcja
Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: GAILAN HAJI/PAP/EPA