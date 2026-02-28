Logo TVN24
Biznes
Pilne
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Ze świata

Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. Polscy turyści utknęli

lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
Linie lotnicze odwołują loty na Bliski Wschód
Źródło: TVN24
Izrael i USA atakują, Iran odpowiada. W związku z tym państwa w regionie zamykają swoje przestrzenie powietrzne. Również wiele linii lotniczych odwołuje loty w rejonie Bliskiego Wschodu. Polacy tam przebywający mają problem z powrotem do kraju.

WYDANIE SPECJALNE: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+

RELACJA: USA dołączają do Izraela. Ataki i odpowiedź Iranu

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Zamknięte przestrzenie powietrzne na Bliskim Wschodzie

"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta" - poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dodało, że "prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią".

Polscy turyści utknęli w Dubaju

Pan Jacek podróżował z Wietnamu z międzylądowaniem w Dubaju. W relacji na antenie TVN24 przekazał, że utknął na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wraz ze sporą grupą Polaków.

- Lądowanie odbyło się bez przeszkód, wykonano refilling oraz wymiany załogi, kapitan poinformował nas, że w ciągu 30 minut będziemy trwać, niewielkim opóźnieniem ze względu na duży ruch na lotnisku, po czym po 30 minutach komunikat, że niestety wszystkie starty i lądowania z lotniska zostały wstrzymane. Spędziliśmy w samolocie około 3 godzin, po czym wypuszczono nas do terminala, poza tę strefę międzynarodową bez kontroli paszportowej - opisał pan Jacek.

Dodał, że na tabeli odlotów i przylotów "wszystkie loty w tej chwili widnieją jako odwołane". - Nie mamy żadnych w tej chwili informacji ani od przewoźnika, ani od biura podróży - poinformował.

Z kolei pani Paulina jest na urlopie w Dubaju i tak opisała sobotnie wydarzenia.

- Rano na śniadaniu jeszcze nic nie wiedzieliśmy, że tutaj cokolwiek złego zaczyna się dziać w naszej okolicy. Po śniadaniu poszliśmy jeszcze na basen, bo mieliśmy mieć wylot dopiero koło godziny 18. I będąc na tym basenie, usłyszeliśmy takie dwa dosyć głośne huki - powiedziała.

Dodała, że "godzinę przed zbiórką na lotnisku otrzymaliśmy informację, że nasz lot został odwołany".

- Tutaj w samym hotelu jest bezpiecznie. I opieka tutaj rezydentów jest bardzo dobra. Ale tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Nie wiemy, kiedy będzie ta przestrzeń otwarta, kiedy wrócimy do domu. Chcielibyśmy bardzo wrócić. Tęsknimy za naszymi rodzinami - mówiła pani Paulina.

Polscy turyści, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, zgłaszali się również na Kontakt24.

Klatka kluczowa-259167
Samolot do Dubaju został zawrócony
Źródło: TVN24

Linie lotnicze odwołują loty

Loty w regionie odwołały jak dotąd:

  • brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic,
  • Air Arabia,
  • Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),
  • Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),
  • holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),
  • Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),
  • Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),
  • Qatar Airways,
  • Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),
  • Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca);
  • Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Również PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
WARSZAWA

Atak na Iran

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters.

Odwołują loty do Teheranu
Rząd w Jerozolimie potwierdził przeprowadzenie prewencyjnego ataku na cele w Iranie. Izraelskie wojsko wprowadziło podwyższony poziom gotowości i zaapelowało do mieszkańców o pozostawanie w pobliżu schronów oraz unikanie podróży, o ile to możliwe.

Izrael zamknął przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Władze portów lotniczych poprosiły obywateli, by nie udawali się na żadne z lotnisk w kraju. Zawieszone zostały również loty w przestrzeni publicznej.

"Uderzenie wyprzedzające"

Izraelski rząd określił atak na Iran jako "uderzenie wyprzedzające. Otworzyło to nową fazę militarnej konfrontacji w regionie i osłabiło perspektywy dyplomatycznego rozwiązania sporu nuklearnego Teheranu z Zachodem.

Jak podały "New York Times" i Reuters, w operację zaangażowały się również Stany Zjednoczone, które przeprowadziły własne uderzenia na irańskie cele. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, miał zostać ewakuowany w bezpieczne miejsce.

Według izraelskiego ministra obrony Israela Katza operacja była planowana od miesięcy we współpracy z USA i miała na celu "usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela".

Sikorski

Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach"
Sikorski
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP, Reuters, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PeopleImages/Shutterstock

