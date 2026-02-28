Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne. "Prawdopodobne są dalsze zamknięcia"

Samolot do Dubaju zawrócony, linie lotnicze odwołują loty Źródło: TVN24

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

Zamknięte przestrzenie powietrzne na Bliskim Wschodzie

"Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta" - poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dodało, że "prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią".

📢‼️Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie‼️Przestrzeń powietrzna ✈️dla ruchu cywilnego na Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta🚫 Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w… pic.twitter.com/V9uJ6oH6CR — Polak za granicą (@PolakZaGranica) February 28, 2026 Rozwiń

Linie lotnicze odwołują loty

Loty w regionie odwołały jak dotąd:

brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic,

Air Arabia,

Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju),

Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu),

holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw),

Wizzair (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca),

Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca),

Qatar Airways,

Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem),

Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca);

Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

Również PLL LOT zawrócił samolot, który leciał z Warszawy do Dubaju, a wcześniej poinformował o wstrzymaniu lotów do Izraela ze względu na zamknięcie tamtejszej przestrzeni powietrznej.

Atak na Iran

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła "zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy" z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters.

Rząd w Jerozolimie potwierdził przeprowadzenie prewencyjnego ataku na cele w Iranie. Izraelskie wojsko wprowadziło podwyższony poziom gotowości i zaapelowało do mieszkańców o pozostawanie w pobliżu schronów oraz unikanie podróży, o ile to możliwe.

Izrael zamknął przestrzeń powietrzną dla lotów cywilnych. Władze portów lotniczych poprosiły obywateli, by nie udawali się na żadne z lotnisk w kraju. Zawieszone zostały również loty w przestrzeni publicznej.

There are currently no civilian aircraft in the airspace over Iran and Iraq. pic.twitter.com/hVq3FFDTO4 — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026 Rozwiń

"Uderzenie wyprzedzające"

Izraelski rząd określił atak na Iran jako "uderzenie wyprzedzające. Otworzyło to nową fazę militarnej konfrontacji w regionie i osłabiło perspektywy dyplomatycznego rozwiązania sporu nuklearnego Teheranu z Zachodem.

Jak podały "New York Times" i Reuters, w operację zaangażowały się również Stany Zjednoczone, które przeprowadziły własne uderzenia na irańskie cele. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, miał zostać ewakuowany w bezpieczne miejsce.

Według izraelskiego ministra obrony Israela Katza operacja była planowana od miesięcy we współpracy z USA i miała na celu "usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa Izraela".

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris